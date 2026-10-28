Zmiany w VAT. Łatwiej rozliczyć eksport

O podpisaniu trzech ustaw przez prezydenta poinformował rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Jedna z nich dotyczy podatku od towarów i usług. Jej głównym celem jest ograniczenie formalności związanych z rozliczaniem VAT w handlu międzynarodowym.

Co się zmieni? Rozszerzony zostanie katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza Unię Europejską. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli łatwiej udokumentować eksport i skorzystać z zerowej stawki VAT.

Dowodem wywozu będą mogły być nie tylko dokumenty potwierdzone przez organy celne, ale także m.in. dokumenty przewozowe od przewoźnika lub spedytora. Uwzględnione zostaną również dokumenty operatorów pocztowych potwierdzające dostarczenie przesyłki poza Unię Europejską.

Nowe przepisy mają także zlikwidować obowiązek przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego potwierdzenia rejestracji jako czynnego podatnika VAT przy korzystaniu z określonych uproszczeń importowych. Status przedsiębiorcy administracja skarbowa będzie mogła sprawdzić samodzielnie.

Deklaracje importowe tylko przez internet

Nowelizacja przewiduje również zmiany w dokumentacji importowej. Deklaracje składane przez podatników korzystających z odprawy scentralizowanej będą przekazywane wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zmiany obejmą także rozliczanie podatku od importowanych przesyłek o wartości do 150 euro. Nowe regulacje dostosowują polskie przepisy do unijnych zasad i wprowadzają m.in. miesięczną deklarację dla podmiotów pobierających podatek od takich przesyłek.

Ustawa rozszerza ponadto zwolnienie z VAT dla określonych przesyłek wysyłanych przez osoby fizyczne z państw spoza Unii Europejskiej. Rozwiązanie obejmie również odbiorców przebywających w innych państwach członkowskich Unii, a nie tylko w Polsce.

Spółki z o.o. będą mogły wysyłać zawiadomienia e-mailem

Prezydent podpisał również nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Jej celem jest ograniczenie formalności i dostosowanie przepisów do coraz powszechniejszej komunikacji elektronicznej.

Najważniejsza zmiana dotyczy zwoływania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiadomienia nadal będzie można wysyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Wspólnik będzie jednak mógł zgodzić się na otrzymywanie ich drogą elektroniczną – na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą e-mail.

To rozwiązanie ma ułatwić kontakt między spółką a jej wspólnikami i ograniczyć konieczność korzystania z tradycyjnej korespondencji papierowej.

Trzecia ustawa dotyczy recyklingu statków

Trzeci podpis prezydenta dotyczy ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków.

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, celem konwencji jest stworzenie jednolitych międzynarodowych zasad, które mają ograniczać wypadki, obrażenia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Przepisy obejmują cały cykl życia statku – od projektowania i eksploatacji po jego demontaż. Chodzi o to, by proces wycofywania jednostek z eksploatacji i odzyskiwania materiałów odbywał się w sposób bezpieczniejszy dla ludzi oraz przyrody.

Podpisanie trzech ustaw oznacza zmiany w kilku obszarach: od podatkowych obowiązków przedsiębiorców, przez komunikację w spółkach, po międzynarodowe standardy ochrony środowiska.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj