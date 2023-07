Karta wędkarska. Czy trzeba ją mieć, żeby łowić ryby? Ile kosztuje i jak ją wyrobić?

Karta wędkarska 2023. Jak wyrobić kartę wędkarską?

Aby otrzymać kartę wędkarska najpierw trzeba zdać egzamin. Za egzamin są pobierane opłaty (lub bezpłatnie), które zdający wnosi w Kole PZW, w którym przeprowadzany jest egzamin. W Kole PZW opłaca się też składki członkowskie oraz za wędkowanie w danym okręgu.

Ile kosztuje karta wędkarska? Opłaty za łowienie ryb

Zdecydowana większość jezior i rzek w Polsce nie jest prywatna, a wody śródlądowe należą do Skarbu Państwa, a więc są to wody publiczne, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W 2023 roku opłata za amatorskie łowienie w ramach programu „Nasze Łowiska” na terenie wszystkich obwodów rybackich w całej Polsce wynosi 250 zł. Opłata Krajowa, czyli uprawniająca do wędkowania na większej liczbie łowisk, kosztuje 350 złotych. Opłata za łowienie z łodzi to 50 zł. Zezwolenie w ramach Programu Opłata Krajowa może wykupić każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską.

Czy można łowić ryby bez karty wędkarskiej?

Z posiadania karty zwolnione są osoby poniżej 14. roku życia, jeśli łowią pod opieką osoby dorosłej, która ma taki dokument, a także cudzoziemcy (z wykupionym zezwoleniem) oraz osoby łowiące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactw, pod warunkiem, że uzyskamy od takiej osoby zezwolenie na wędkowanie. Właściciele prywatnych stawów rybnych często wydają zezwolenia na połów ryb bez konieczności posiadania karty wędkarskiej, a cena takiego zezwolenia jest zwykle niższa niż koszt karty wędkarskiej. Warto jednak pamiętać, że zezwolenie na prywatnym stawie rybnym nie uprawnia do połowu ryb na innych wodach.

Co grozi za brak karty wędkarskiej?

Kto dokonując amatorskiego połowu ryb nie posiada przy sobie karty wędkarskiej podlega karze grzywny albo karze nagany. Wędkarze mogą być kontrolowani zarówno przez straż rybacką, jaki i policję, straż łowiecką, straż leśną i straż parków narodowych a nawet przez żandarmerię wojskową. Taryfikator przewiduje mandaty wysokości od 200 zł do 500 zł za brak karty, oraz od 100 za brak zezwolenia. Mandat za brak karty wędkarskiej może wynieść więcej, bo jeżeli przy kontroli okaże się, że wędkarz złamał również inne zakazy, np. łowił w okresie ochronnym lub używał niedozwolonego sprzętu. Można odmówić przyjęcia mandatu, ale wówczas sprawa trafi do sądu. W takiej sytuacji sąd oprócz grzywny orzeka przepadek sprzętu, który służył do połowu. Zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym można łowić z łódki, która jest zarejestrowana. Za naruszenie tego wymogu również grozi grzywna.

