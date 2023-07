Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku? Eksperci wskazują miesiąc

Kiedy warto przejść na emeryturę?

O tym, że termin przejścia na emeryturę jest swego rodzaju pułapką na seniorów pisaliśmy tutaj. Zdaniem dr Antoniego Kolka prezesa Instytutu Emerytalnego, jest to "system zdefiniowanej pułapki" (zamiast składki), w którym sami seniorzy nie są dostatecznie poinformowani o tym, jak ten system ma działać. Dlatego też warto dowiedzieć się, w jakim miesiącu najbardziej opłaca się przejść na emeryturę.

Jak powiedział w rozmowie z Business Insider Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej ZUS, w przyszłym roku najbardziej będzie opłacało się przejść na emeryturę do końca lutego, lub ew. wydłużyć pracę i przejść na świadczenie w lipcu. Dla portalu wypowiedział się także Oskar Sobolewski z Debaty Emerytalnej, który stwierdził, że styczeń i luty wydają się najatrakcyjniejszymi miesiącami do przejścia a emeryture. Dodał jednak, że są to dane wstępne i brakuje pełnych danych, żeby w pełni ocenić sytuację.

Przejście na emeryturę w 2024 roku w styczniu lub lutym

Eksperci wskazują, że wyżej wymienione terminy są korzystne ze względu na waloryzację świadczeń, zmianę tablic dalszego trwania życia i waloryzację kapitału emerytalnego. Dla wyjaśnienia, wysokość naszej emerytury zależy od ilości składek, jakie odprowadziliśmy do ZUS, oraz przewidywanej długości życia.

Co za tym idzie, w styczniu i lutym 2024 będą obowiązywać tablice przewidywanej długości życia jeszcze z 2023 roku. Według prognoz przewidywana długość życia się zwiększy, co jest niekorzystne dla emerytów, bo ich świadczenie będzie dzielone przez więcej miesięcy. Dlatego warto złożyć wniosek o emeryturę jeszcze przed przeliczeniem. Tablice z reguły zmieniają się 1 kwietnia danego roku.

Kolejna kwestia to waloryzacje kapitału emerytalnego. W styczniu i lutym 2024 roku składki na koncie ubezpieczeniowym będą waloryzowane ostatnią waloryzacją roczną z 2022 roku i waloryzacjami kwartalnymi, od pierwszego kwartału 2023 roku. Jest to korzystne, gdyż ostatnia waloryzacja była dosyć wysoka i wynosiła 14,4 proc., oraz dlatego, że wskaźniki waloryzacji kwartalnych za I kwartał roku są z reguły najwyższe.

Kolejny argumentem do przejścia na emeryturę w styczniu lub lutym jest waloryzacja świadczeń o inflację i wzrost wynagrodzeń. Świadczenia po waloryzacji są wypłacane od marca, dlatego jeśli przejdziemy na emeryturę w styczniu lub lutym, dostaniemy od razu podwyżkę o wskaźnik waloryzacji (prognoza na przyszły rok wynosi 12,3 proc.)

Przejście na emeryturę w lipcu. Czasem warto poczekać

Osoby, które nabywają prawa do emerytury dopiero po marcu 2024 roku są w gorszej sytuacji, bo nie skorzystają z marcowej waloryzacji, ale wciąż będą objęci starymi tablicami przewidywanego wieku, ponadto w kwietniu 2024 roku dostaną 13. emeryturę. Pod tym kątem w gorszej sytuacji będą osoby, które nabędą prawa emerytalne w kwietniu, lub maju, bo ominie ich już trzynastka, oraz będą objęci mniej korzystnymi przelicznikami dot. przewidywanej długości życia.

Dlatego nie opłaca się z reguły przechodzić na emeryturę w kwietniu, lub maju, lepiej poczekać do lipca, gdy nasz kapitał emerytalny zostanie zwaloryzowane dzięki czerwcowej waloryzacji rocznej kapitału.

