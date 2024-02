Kredyt za darmo. Sankcja kredytu darmowego (SKD) - co to jest?

Jak ustala się wysokość emerytury?

Prawo do emerytury jest powiązane z osiągnięciem wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz wykazaniem jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

Wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS ustala się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału emerytalnego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia.

Wysokość podstawy obliczenia emerytury obejmuje trzy elementy:

kapitał początkowy,

składki na ubezpieczenie emerytalne,

zwaloryzowane środki na subkoncie w ZUS w przypadku członków OFE.

Średnie dalsze trwanie życia - kluczowy wskaźnik dla wysokości emerytury

Średnie dalsze trwanie życia to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać świadczenie. Tabele średniego dalszego trwania życia publikuje co roku GUS. Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Ostatnie opublikowane tablice obowiązują od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Im niższa długość życia, nasz kapitał jest dzielony przez mniejszą wartość, a świadczenie emerytalne są wyższe.

Czy możesz wybrać miesiąc przejścia na emeryturę?

Przepisy nie określają terminu złożenia wniosku o emeryturę. Aby dostać świadczenie musisz spełnić dwa warunki, czyli być w odpowiednim wieku i mieć udokumentowany okres składkowy. Dlatego możesz wybrać dowolny miesiąc, jednak dobrze jest rozważyć najlepszy termin, bowiem wpływ na wysokość świadczenia ma to, w którym miesiącu złożysz wniosek do ZUS. Wybierając odpowiedni miesiąc do złożenia wniosku o emeryturę możesz zwiększyć jej wysokość nawet o kilkaset złotych.

Kiedy warto przejść na emeryturę w 2024 roku?

W 2024 roku najbardziej opłaca się przejść na emeryturę do końca lutego lub wydłużyć pracę i przejść na świadczenie w lipcu. W pierwszych dwóch miesiącach roku przechodzenie na emeryturę będzie najbardziej korzystne finansowo.

Osoba, która wtedy zdecyduje się przejść na emeryturę, będzie miała wyliczoną emeryturę na bardzo korzystnych warunkach. Składki na koncie zostaną powiększone ostatnią waloryzacją roczną (za rok 2022 to aż 14,4 proc.) oraz waloryzacjami kwartalnymi za 2023 r. począwszy od pierwszego kwartału .

Z kolei samo już otrzymywane świadczenie emerytalne zostanie automatycznie zwaloryzowane 1 marca o przynajmniej 11,9 proc., (dokładny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym).

Na wysokość świadczenia emerytalnego pozytywnie wpłynie także wskaźnik dalszego trwania życia. W styczniu i lutym 2024 będą obowiązywać tablice przewidywanej długości życia jeszcze z 2023 roku. Według prognoz, przewidywana długość życia się zwiększy, co jest niekorzystne dla emerytów, bo ich świadczenie będzie dzielone przez więcej miesięcy. Dlatego warto złożyć wniosek o emeryturę jeszcze przed opublikowaniem nowych tablic przez GUS. Ponadto osoby, które przejdą na emeryturę w styczniu i lutym będą miały prawo do trzynastej i czternastej emerytury.

Jak nie luty to lipiec

Dla przyszłych emerytów korzystnym miesiącem do przejścia na emeryturę jest też lipiec. Składki na koncie i subkoncie ZUS zostaną w czerwcu zwaloryzowane waloryzacją roczną, (w 2023 wynosiła 14,4 proc.) oraz waloryzacjami kwartalnymi, co znacznie zwiększy świadczenie. Niekorzystnie jednak na wysokość emerytury wpłynie wskaźnik długości życia, bo będą już obowiązywać nowe tabele GUS. Przyszły emeryt będzie miał także prawo do czternastej emerytury.

