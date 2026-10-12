Kiedy przejść na emeryturę? Sprawdź, jak bezpłatnie pomoże ci doradca ZUS

Moment przejścia na emeryturę to jedna z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji finansowych w życiu. Aby ułatwić jej podjęcie i odpowiedzieć na kluczowe pytanie, kiedy przejść na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne usługi doradcy emerytalnego. Pomoc dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Jak informuje ZUS, tylko w tym roku z wiedzy niemal tysiąca ekspertów (dokładnie 996) skorzystało już ponad 4,5 miliona osób.

Doradca nie tylko odpowie na nurtujące pytania, ale przede wszystkim przedstawi konkretne symulacje przyszłego świadczenia, które rozwieją wiele wątpliwości. Dzięki temu zobaczysz czarno na białym, o ile wyższą emeryturę możesz otrzymać, jeśli zdecydujesz się pracować o rok lub dwa lata dłużej. Ta nieoceniona usługa, działająca nieprzerwanie od 2017 roku, pozwala podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych danych, a nie na domysłach.

Co dokładnie sprawdzi doradca ZUS? Od prognozy świadczenia po pomoc z wnioskami

Wizyta u doradcy to przede wszystkim kompleksowa analiza twojej indywidualnej sytuacji zawodowej. Ekspert sprawdzi historię twojego zatrudnienia i sumę składek zgromadzonych na koncie w ZUS przez wszystkie lata pracy, w tym kluczowy dla wielu osób kapitał początkowy. Na tej podstawie przygotuje prognozy wysokości świadczenia w kilku wariantach, co pozwoli ci zobaczyć, jak każdy dodatkowy rok pracy wpływa na przyszłą emeryturę. Co ważne, uzyskasz również praktyczną pomoc w wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy i wniosków, co znacznie upraszcza całą, często stresującą, procedurę.

Wyższa emerytura i odpowiedzi na pytania. Jak doradcy ZUS pomagają w praktyce?

Każdy przyszły emeryt ma inne wątpliwości, a pomoc doradcy często przynosi zaskakujące korzyści. Przekonał się o tym mężczyzna z Łodzi, który dzięki wnikliwej analizie jego sprawy przez doradczynię Alicję Mrowińską dowiedział się o możliwości, jaką jest przeliczenie emerytury, co skutkowało jej podwyższeniem. Choć początkowo przyszedł z zupełnie innym pytaniem, opuścił placówkę z realną korzyścią finansową i spokojniejszą głową.

Innym, równie wymownym przykładem, jest historia nauczycielki z Kielc, która na spotkanie z doradczynią Dorotą Górecką przyszła z całym zeszytem pytań. Ekspertka cierpliwie odpowiedziała na każde z nich, rozwiewając wszelkie wątpliwości przyszłej emerytki. Takie historie pokazują, że doradcy są przygotowani na każdą, nawet najbardziej skomplikowaną sytuację i służą spersonalizowaną, empatyczną pomocą.

Waloryzacja emerytur 4,20 proc.

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Jak umówić się na spotkanie z doradcą ZUS? Dostępne formy kontaktu

Umówienie wizyty u doradcy jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, i dostępne na kilka sposobów. Można po prostu przyjść do najbliższej sali obsługi klienta ZUS, pobrać na biletomacie numerek z kategorii „Emerytury/renty”, a następnie wybrać opcję „Doradca emerytalny”. Aby uniknąć czekania, warto umówić wizytę zdalnie poprzez portal PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia również wygodną możliwość konsultacji online w formie wideorozmowy, czyli tzw. e-wizyty.

Pracujesz i masz ponad 50 lat? Zobacz, co oferuje program ZUS "Aktywni 50+"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych myśli nie tylko o przyszłych emerytach, ale prowadzi również program „Aktywni 50+”, skierowany do osób, które wciąż są aktywne zawodowo. Inicjatywa ta podkreśla, że pracownik z dużym doświadczeniem to ogromny potencjał dla firmy, a wiek po pięćdziesiątce to wciąż doskonały czas na rozwój i kluczowy moment na realne podniesienie przyszłej emerytury. Program powstał we współpracy z organizacjami pracodawców oraz pracowników.

W ramach projektu „Aktywni 50+” ZUS w jednym miejscu gromadzi kluczowe informacje dotyczące zdrowia, kompetencji, rynku pracy oraz przysługujących ulg. To prawdziwe kompendium wiedzy dla dojrzałych pracowników. Inicjatywa łączy edukację na temat systemu emerytalnego z działaniami prewencyjnymi i rehabilitacyjnymi. Dzięki temu osoby 50+ otrzymują kompleksowe wsparcie, które pomaga im świadomie planować dalszą karierę i budować bezpieczną przyszłość finansową.

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