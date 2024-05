i Autor: Shutterstock

Zdrowie seniora

Kiedy senior powinien zrezygnować z samochodu? Osoby 65+ za kierownicą w 2024 roku

W 2024 roku kierowcy powyżej 65 r.ż. będą musieli odbyć obowiązkowe badania psychologiczne, które ocenią zdolność do kierowania pojazdem. Zanim to jednak nastąpi, warto dowiedzieć się, jakie sygnały świadczą o tym, że lepiej już teraz przesiąść się na fotel pasażera. Na co zwrócić uwagę?