Zatonięcie tankowca Gas Husky z ładunkiem 3,4 tys. ton gazu LPG.

Trwająca akcja ratunkowa 19-osobowej załogi z Filipin.

Podejrzenia o atak w bułgarskiej strefie ekonomicznej.

Siódmy incydent na kluczowym szlaku handlowym z Ukrainy.

Zatonięcie tankowca Gas Husky i akcja ratunkowa

To była niespokojna noc na Morzu Czarnym. Jak poinformowało bułgarskie ministerstwo obrony, pływający pod liberyjską flagą tankowiec Gas Husky zniknął z radarów tuż po północy z poniedziałku na wtorek. Kilka godzin później, o 7:02 czasu polskiego, wszystko stało się jasne. Uruchomiła się radioboja ratunkowa statku, wysyłając sygnał SOS, który potwierdził najgorsze – jednostka poszła na dno.

Do katastrofy doszło około 90 kilometrów na wschód od bułgarskiego miasteczka Bjała. Natychmiast ruszyła akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Bułgarskie lotnictwo poderwało samolot Su-25, którego załoga dostrzegła na wzburzonych falach tratwę ratunkową z ludźmi. W rejon natychmiast skierowano śmigłowiec Cougar i kolejny samolot, by jak najszybciej dotrzeć do rozbitków. Los załogi wciąż jest niepewny.

Co przewoził statek i kim byli członkowie załogi?

Według nieoficjalnych na ten moment informacji, które jako pierwsze podały rumuńskie media, na pokładzie Gas Husky znajdowało się 19 członków załogi. Wszyscy to obywatele Filipin. Statek transportował potencjalnie niebezpieczny ładunek – 3403 tony propanu, czyli gazu płynnego LPG. Jednostka płynęła z egipskiej Aleksandrii i zmierzała do rumuńskiego portu Midia.

Przedstawiciel armatora, Panajotis Wulgaris, na razie nabiera wody w usta. W rozmowie z agencją Reutera odmówił szerszych komentarzy, stwierdzając jedynie, że firma weryfikuje wszystkie szczegóły zdarzenia. Co istotne, nie zaprzeczył doniesieniom ze źródeł rumuńskich, jakoby statek mógł paść ofiarą ataku.

BREAKING: Another ship has been hit by drones this morning in Bulgaria's exclusive economic zone in the Black Sea. The vessel, motor tanker GAS HUSKY (IMO: 9507764), was struck and subsequently sank approximately 50 nautical miles east of Byala, Bulgaria. The tanker was travelling from Egypt to the Romanian port of Midia, carrying 3,403 metric tons of propane. All 19 crew members, who are Filipino nationals, were on board. Bulgarian military aircraft, a Cougar helicopter and rescue teams have been deployed in an ongoing search and rescue operation. This marks the sixth vessel hit in the Black Sea region in the past 48 hours.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 17, 2026

Czy to był kolejny atak na Morzu Czarnym?

Pytanie o atak jest jak najbardziej uzasadnione. Wszystko wskazuje na to, że nie był to zwykły wypadek. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to już siódmy statek handlowy trafiony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, co pokazuje, że kolejny atak na Morzu Czarnym stał się faktem. Co więcej, do zatonięcia Gas Husky doszło w miejscu oddalonym o zaledwie 27 kilometrów od miejsca innej tragedii. Zaledwie dzień wcześniej, w poniedziałek, w wyniku uderzenia dronów morskich zatonął tam masowiec Betul 8. Jego 12-osobową załogę cudem uratowała bułgarska marynarka wojenna.

Szlak morski wzdłuż wybrzeży Rumunii i Bułgarii to kluczowa trasa dla eksportu towarów z ukraińskich portów. Niestety, od połowy lipca 2026 roku rejon ten stał się wyjątkowo niebezpieczny. Odnotowano tu już kilkanaście podobnych incydentów, które paraliżują handel i stwarzają śmiertelne zagrożenie dla załóg statków handlowych. Zatonięcie Gas Husky to kolejny alarmujący sygnał, że sytuacja na Morzu Czarnym wymyka się spod kontroli.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki