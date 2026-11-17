Według opublikowanych we wtorek (17 listopada) prognoz gospodarczych, inflacja w UE ma wynieść w 2026 r. 3,3 proc., wobec 3,1 proc. przewidywanych wiosną. Na 2027 r. Komisja podniosła prognozę z 2,4 proc. do 3,2 proc.

W 2026 roku gospodarka Europy radzi sobie lepiej, niż można było się spodziewać. Nie możemy jednak uznawać tego za coś oczywistego ani poprzestawać na samej odporności gospodarczej. Musimy zadbać o stabilność finansów publicznych, zwiększyć konkurencyjność i stworzyć podstawy dla silniejszego wzrostu gospodarczego w długim okresie – powiedział Valdis Dombrovskis, unijny komisarz ds. gospodarki i produktywności.

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Komisja utrzymała prognozę wzrostu PKB na 2026 r. na poziomie 3,5 proc., a na 2027 r. nieznacznie obniżyła ją z 2,8 proc. do 2,7 proc. Inflacja w Polsce ma wynieść w tym roku 3,3 proc., wobec wcześniej przewidywanych 3,6 proc.

Na przyszły rok KE podniosła jednak prognozę inflacji z 2,9 proc. do 4,4 proc. Pogorszyły się również przewidywania dotyczące deficytu finansów publicznych. Według Komisji wyniesie on 7,1 proc. PKB zarówno w 2026, jak i 2027 r., podczas gdy wiosną szacowano go odpowiednio na 6,5 proc. i 6,3 proc.