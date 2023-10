Komornicy dostaną was na tacy. Wchodzą nowe przepisy

Komornik a podatki. Nowe uprawnienia

Komornik będzie miał więcej praw w kwestiach dotyczących podatków. Jak to możliwe i czy jest czego się bać? Już pod koniec minionego roku komornicy dostali dostęp do swoich kont w e-Urzędzie Skarbowym. Teraz już większość spraw dotyczących zajmowania wierzytelności załatwiają w tym systemie elektronicznym. Ale kompetencje komorników będą jeszcze większe. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, Ministerstwo Finansów sukcesywnie udostępnia kolejne usługi w ramach tego systemu, a obecnie szykowane są przepisy, które jeszcze ułatwią pracę komorników sądowych. Chodzi o znajdujący się obecnie na etapie konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową. Jak te przepisy wejdą w życie, to opłaty te zostaną zniesione. A nie są one małe.

Dziennik wylicza, że obecnie za dane przekazywane w wersji papierowej komornik płaci 65 zł, a jeśli wybierze wersję elektroniczną, na przykład przez skrzynkę ePUAP, to opłata wynosi 50 zł. Przy większej liczbie prowadzonych spraw ta suma może być znacząca. Nowe rozporządzenie jeszcze bardziej rozszerzy zakres danych, jakie będzie mógł pozyskać komornik sądowy. „DGP” pisze, że będą to numer REGON, imiona rodziców, data urodzenia, data zgonu, data likwidacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną, aktualny numer telefonu, aktualny adres e-mail, informacje z ostatniej miesięcznej części ewidencyjnej JPK_VAT dotyczących sprzedaży i nabyć.

