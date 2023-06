Konfederacja obiecała "proste i niskie podatki". Co dokładnie to oznacza?

Nie spłacasz kredytu bankowego, zalegasz z ratami albo z opłatami za mieszkanie? Komornik ma prawo zająć konto bankowe i odpowiednią, określoną w przepisach na nim kwotę. Nie może zabrać całości wynagrodzenia, niezależnie czy pracujesz na etacie czy na umowie zlecenie czy umowie o dzieło. Inaczej jest w przypadku, gdy jest to dodatkowa praca. Tutaj komornik może zająć nawet 100 proc. wypłaty dłużnika. Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest powiązana z wysokością płacy minimalnej. Komornik może zająć nadwyżkę nad kwotę netto dla zarobków, w tym maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia. Ale bez względu na to, czy dłużnik pracuję na umowę zlecenie czy na pełny etat - komornik musi pozostawić mu kwotę minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu kwota zajęcia komorniczego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Zajęcie komornicze w przypadku zaległości alimentacyjnych

Wpływ na wysokość kwoty, która nie zostanie pobrana na poczet długu, ma też to, jaki charakter mają zobowiązania. W przypadku długów powstałych na skutek niepłaconych alimentów, komornik ma prawo zająć do 60 proc. wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości. Dotyczy to także osób zarabiających na umowie minimalne wynagrodzenie. Nie ma tutaj bowiem kwoty wolnej od potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych od 1 lipca 2023

Im wyższe jest minimalne wynagrodzenie, tym mniejszą część pensji może zająć komornik. Od 1 stycznia pensja minimalna wynosi 3490 zł brutto, czyli 2709 zł netto. Od 1 lipca dojdzie do kolejnej podwyżki "najniższej krajowej" - do 3600 zł brutto i 2784 zł netto. Jednocześnie osoby pracujące na pół bądź ćwierć etatu, a uzyskujące wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia, będą miały stosunkowo ustaloną kwotę wolną od zajęcia komorniczego na 50 lub 25 procent "najniższej krajowej". Dla przykładu, jeżeli miesięczne zarobki na pół etatu wynoszą 1500 zł, to z tej kwoty wolnych od zajęcia jest 1354,5 zł - połowa z 2709 zł.

Ważne!

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia są zwolnione z podatku, więc dostają pełną minimalną krajową od razu na konto - co oznacza, że kwoty wolne od zajęcia komorniczego równe wynagrodzeniu brutto – 3490 zł i 3600 zł od 1 lipca 2023.

