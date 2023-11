Koniec "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem?! Jest już decyzja

Sylwester z TVP w Zakopanem do zmiany?

Co z "Sylwestrem Marzeń" TVP? Miłośnicy tego wydarzenia mają pewne obawy. Po wyborach parlamentarnych pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje, że "Sylwester Marzeń" z telewizyjną 2 może w tym roku się nie odbyć. Nie jest tajemnicą, że doskonale bawił się na niej ówczesny prezes TVP. Po wyborach w TVP zawrzało, pojawiło się widmo licznych zwolnień na Woronicza i zmiany linii programowej. Czy zagrożona jest jedna z największych sylwestrowych imprez pod chmurką?

Wygląda na to, że TVP przygotowuje się do plenerowej imprezy sylwestrowej. "Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego, którego przedmiotem jest: Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji "Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024" - podała TVP na stronie z przetargami. TVP w dokumentach że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 proc. jest całkowita cena netto. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę kontrahenta, który zaoferuje najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia" - podaje TVP w dokumentach przetargowych.

Wstępnie TVP planuje organizację imprezy w Zakopanem, ale w dokumentach przetargowych pozostawiono furtkę na zmianę lokalizacji.

QUIZ PRL. Wzornictwo przemysłowe PRL, czyli Pospolita-Rzeczy Ludowa Pytanie 1 z 10 Kiedyś popularny, a dzisiaj kultowy "lisek" to: półmisek fotel figurka porcelanowa Dalej