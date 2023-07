Koniec użytkowania wieczystego. To będzie się opłacało tylko jednej grupie

InPost wyślę paczkę do Czech. Kolejny kierunek otwarty

800 plus nie pomoże. Demografia przebija najczarniejsze scenariusze

Likwidacja użytkowania wieczystego

Likwidacja prawa do użytkowania wieczystego zakłada, że prawo do przekształcenia będą mieli użytkownicy gruntów komercyjnych. Cena wykupu przy jednorazowej wpłacie ma wynosić 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Docelowo cena wartości gruntu ma być równowartość 6, 20, 40, 60 proc. lub więcej ceny rynkowej gruntu. Spłacać grunt można w ratach przez maksymalnie 10 lat (wtedy cena wynosi 25-krotność opłaty rocznej). Samorządy mogą same przyjmować te zasady odpłatności lub określać je samodzielnie.

W Polsce jest 405 tys. gruntów w użytkowaniu wieczystym. Z wykupu skorzystać mogą przedsiębiorcy, osoby fizyczne (np. właściciele garażów), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, oraz mieszkańcy osiedli. Organy publiczne nie będą mogły odmówić sprzedaży, jeśli wniosek będzie złożony w ciągu roku od wejścia ustawy.

Przedsiębiorcy mają problem, rodziny wielodzietne skorzystają

Wykup dla przedsiębiorców nie będzie jednak tani, preferencje przy wykupie gruntu będą w ramach gwarancji de minimis. Jak podaje Business Insider, krótki czas na wykup i wysoka cena sprawią, że wielu przedsiębiorców będzie musiało dalej korzystać z użytkowania wieczystego.

Ze zmian najbardziej skorzystają rodziny wielodzietne. Ustawa zakłada bonifikatę dla grup szczególnie wrażliwych społecznie, jak np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, czy rodzin wielodzietnych. Tym samym takie grupy będą mogły wykupić grunty po dużo niższej cenie i nie płacić więcej opłat za użytkowanie wieczyste.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.