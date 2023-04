Konkurencja dla Ryanaira i Wizzaira w Polsce! Nowa tania linia lotnicza rusza już w czerwcu

Turecka linia lotnicza wchodzi do Polski. Kiedy będą loty do Ankary?

Jak podaje portal Fly4Free od kilku lat mówiło się o wejściu Pegasusa do Polski, jednak ekspansję tureckiej linii miała uniemożliwiać stara polsko-turecka umowa bilateralna. Serwis poinformował, że w systemie rezerwacyjnym Pegasus Airlines pojawiło się połączenie z stolicy Turcji - Ankary do Warszawy. Co jednak ciekawe, póki co ani Pegasus, ani Lotnisko Chopina nie potwierdziło połączenia w żadnym komunikacie.

W systemie rezerwacyjnym można zauważyć, że loty mają być realizowane raz w tygodniu, tylko w niedzielę. Startować będą z Ankary o 10:15 i lądować na lotnisku Chopina o 12:05. Z Polski wylecą o 13:05, a wylądują w Turcji o 16:40 (czasu lokalnego)

Turcja popularnym kierunkiem turystycznym wśród Polaków

Serwis Fly4Free podaje, że od dłuższego czasu turyści wyczekiwali uruchomienia połączeń linii Pegasus ze względu na atrakcyjne ceny i sporą popularność Turcji wśród polskich podróżnych, tylko w zeszłym roku kraj odwiedziło 1,1 mln turystów z Polski. Do tej pory dotyczyło to głównie lotów czarterowych na zorganizowane wyjazdy, a loty indywidualne były znacznie trudniejsze do organizacji.

