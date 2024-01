Kontrola abonamentu RTV. Sprawdzają te cztery szczegóły

Budżet państwa 2024. Zabraknie pieniędzy na 800 plus i inne świadczenia?

To najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę! Nawet Kaczyński wykorzystał ten trik!

Abonament RTV – kontrole Poczty Polskiej

Abonament RTV muszą płacić wszyscy właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych, oprócz osób ustawowo zwolnionych z opłaty. Kontrolerzy Poczty Polskiej są uprawnieni do sprawdzenia, czy płacimy daninę. Co mogą skontrolować - podaje Poczta Polska w wydanym komunikacie. Na liście są cztery konkretne punkty. Wynikają one z wyroku NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20 – informuje goniec.pl.

Do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów:

* obecność urządzenia;

* jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego;

* fakt rejestracji (albo jej brak);

* okres używania (w kontekście 14-dniowego okresu na jego zarejestrowanie).

Kary dla osób unikających płacenia abonamentu RTV

Niezarejestrowany telewizor lub radio i unikanie uiszczania abonamentu RTV powoduje nałożenie kary. Kontrolerzy wypełnią właściwe dokumenty, co oznacza, iż dłużnik zostanie zobligowany do opłacenia opłaty w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu przeprowadzenia kontroli. Jeśli nadal nie będziemy opłacać abonamentu RTV możemy się spodziewać skierowania do urzędu skarbowego tytułu wykonawczego. - Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników - informuje Poczta Polska.

Ile wynosi abonament RTV w 2024?

Stawka abonamentu RTV dla posiadaczy radioodbiorników, w tym właścicieli samochodów, wynosi 8,70 zł miesięcznie. Abonament za korzystanie z odbiornika telewizyjnego w 2024 r. wynosi z kolei 27,30 zł miesięcznie i 327,60 zł za cały rok. Płacący za cały rok z góry, ale wnosząc opłatę do 25 stycznia, mają 10-procentowy rabat.

Quiz PRL. Polskie radio w PRL. 10/10 zdobędzie tylko wierny słuchacz Pytanie 1 z 10 Rycerze trzej, którzy zwalczali chuć, musieli knuć jak się pozbyć: Azji Tuchajbejowicza Adama Mickiewicza Alfreda Miodowicza Dalej