Kontrolerzy abonamentu RTV nachodzą Polaków w domach?! Trzeba ich wpuścić?

Podstawowe informacje na temat abonamentu RTV

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, którą powinni uiszczać posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych. Niektórzy są z opłaty za abonament RTV są zwolnieni. Egzekwowaniem opłat abonamentowych zajmują się pracownicy Poczty Polskiej, którzy mogą kontrolować potencjalnych posiadaczy odbiorników w ich miejscu zamieszkania lub w samochodach. W 2023 roku opłaty abonamentowe rosną. Podstawowe, miesięczne stawki abonamentu RTV na 2023 r. wynoszą:

za używanie odbiornika radiofonicznego — 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku,

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 rok.

Kontrole opłacania abonamentu RTV. Czy trzeba puszczać do domu pracownika Poczty Polskiej?

Okazuje się też, że wzrośnie częstotliwość kontroli przez pracowników Poczty Polskiej. Mają oni pukać do drzwi i sprawdzać, czy w danym lokalu jest odbiornik telewizyjny lub radiowy i czy opłacany jest z tego tytułu abonament. Od razu pojawia się pytanie, to że Poczta Polska wysyła takiego kontrolera to jedno, ale czy musimy mu otwierać drzwi i co więcej - wpuszczać do mieszkania czy domu? Okazuje się, że nie mamy takiego obowiązku. Jeśli nie wpuścimy kontrolera do domu, to absolutnie nie ponosimy z tego tytułu żadnych konsekwencji. Gorzej jeśli wpuścimy i okaże się, że mamy niezarejestrowany odbiornik.

Jaka kara za nieopłacenie abonamentu RTV?

Wówczas grozi kara, która stanowi 30-krotność jego miesięcznej wysokości, co oznacza, że w 2023 r. grzywna w przypadku radioodbiornika wyniesie 261 zł, a telewizora — 819 zł.

