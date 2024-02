Drożyzna 2024

Kosmiczne ceny faworków. Ile kosztują faworki u Magdy Gessler?

Karnawał trwa. A jak karnawał, to i faworki. Chrust to chrupkie ciastka o słodkim smaku, w kształcie złożonej kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem. Od lat faworki nie należą do najtańszych słodkości. Jednak w tym roku ich ceny porażają. Niejeden łasuch będzie musiał odmówić sobie przyjemności zjedzenia większej ilości faworków od ulubionego cukiernika. Ile kosztują faworki w piekarniach, u cukierników i Magdy Gessler?