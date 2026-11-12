Krakowscy kupcy apelują: Nie zostawiajcie nas, bądźcie z nami

Po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada Krakowska Kongregacja Kupiecka wystosowała apel do mieszkańców i turystów, aby nie rezygnowali z obecności w centrum miasta. Przedsiębiorcy proszą o wsparcie dla lokalnych sklepów i lokali, podkreślając, że wspólnoty nie da się złamać strachem.

„Jesteśmy tutaj. Nie daliśmy się zastraszyć”

W swojej odezwie przedstawiciele krakowskiego środowiska kupieckiego zapewnili, że mimo tragedii pozostają gotowi do pracy, by służyć mieszkańcom i gościom odwiedzającym miasto. Przypomnieli, że od pokoleń stanowią część historii i codzienności Krakowa.

Jesteśmy tutaj. Nie daliśmy się zastraszyć. Nie pozwolimy, aby strach odebrał naszemu miastu jego życie, otwartość i gościnność - napisali w apelu.

Kupcy zwrócili się bezpośrednio do mieszkańców, prosząc, by nie rezygnowali z obecności w przestrzeni publicznej i wspierali lokalnych przedsiębiorców w tym trudnym czasie.

Nie zostawiajcie nas. Bądźcie z nami. Odwiedzajcie nasze sklepy, lokale i krakowskie ulice. Wasza obecność jest dla nas nie tylko wsparciem, ale także świadectwem, że wspólnoty, którą tworzymy, nie można złamać strachem - podkreślili.

Pamięć o bohaterach i siła symboli

W piśmie odniesiono się również do osób, które z narażeniem życia stanęły w obronie innych podczas sobotniego ataku. Zdaniem kupców ich odwaga i poświęcenie zobowiązują do jedności oraz troski o przyszłość miasta.

„Nie możemy pozwolić, aby poświęcenie naszych bohaterów, którzy z odwagą stanęli w obronie ludzkiego życia i bezpieczeństwa, poszło na marne” - napisali przedstawiciele Kongregacji.

Autorzy apelu nawiązali także do hejnału mariackiego, który od wieków rozbrzmiewa nad Krakowem. Jak zaznaczyli, jego melodia jest symbolem siły, dumy i niezłomności miasta. „Nie pozwolimy, by strach kiedykolwiek uciszył jego dźwięk ani odebrał życie ulicom miasta, które przetrwało tyle dziejowych prób” - czytamy w dokumencie.

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Wspólna obecność na Targach Bożonarodzeniowych

Krakowska Kongregacja Kupiecka zachęciła również do udziału w zbliżających się Targach Bożonarodzeniowych na Rynku Głównym. Jak podkreślono, wspólna obecność podczas świątecznych wydarzeń stanie się wyrazem solidarności i sprzeciwu wobec strachu.

„My jesteśmy i będziemy dla Was. Chcemy nadal pracować, służyć Wam i wspólnie budować Kraków, który pozostanie miastem otwartym, żywym i bezpiecznym” - zadeklarowali kupcy.

Pod apelem podpisał się prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek. Sama organizacja ma ponad 615-letnią tradycję.

Tragedia na Rynku Głównym

Przypomnijmy: w sobotę 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

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