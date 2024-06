Kto lepiej zarabia Czech czy Polak? O to zarobki nad Wełtawą

Średnia krajowa pensja w Czechach

– Czechy są dynamicznie rozwijającą się gospodarką i oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia w wielu branżach. Średnia krajowa pensja w Czechach w 2024 roku wynosi ok. 40 000 koron czeskich brutto miesięcznie, co w przeliczeniu daje ok. 6 800 złotych. W porównaniu do poprzednich lat jest to wzrost, który wynika nie tylko z inflacji, ale także zwiększającego się zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz licznych inwestycji zagranicznych – zwracają uwagę eksperci fintechu Cinkciarz.pl.

Aktualne zarobki w Czechach

Według dostępnych danych za rok 2023, w Czechach pracuje ok. 44 tys. Polaków. Znajdują oni zatrudnienie głównie w sektorze produkcyjnym, na stanowiskach takich jak spawacze, elektrycy, operatorzy maszyn czy lakiernicy. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia w Czechach znacząco różni się w zależności od branży, specyfiki danego stanowiska, kwalifikacji, a czasami także regionu, w którym znajduje się dana firma.

Miesięczne zarobki według branży:

IT: specjaliści IT mogą liczyć na pensję w granicach 60 000 – 90 000 CZK (10 200 – 15 300 PLN),

budownictwo: pracownicy budowlani zarabiają średnio 35 000 – 50 000 CZK (5 950 – 8 500 PLN),

usługi: pracownicy sektora usług, w tym gastronomii i hotelarstwa, otrzymują wynagrodzenia rzędu 25 000 – 35 000 CZK (4 250 – 5 950 PLN),

produkcja: pracownicy fabryk i zakładów produkcyjnych mogą spodziewać się pensji od 30 000 do 45 000 CZK (5 100 – 7650 PLN).

Miesięczne zarobki według stanowisk:

kasjer: 25 000 – 30 000 CZK (4 250 – 5 100 PLN),

magazynier: 27 000 – 32 000 CZK (4 600 – 5 450 PLN),

pracownik produkcji: 28 000 – 35 000 CZK (4 750 – 5 950 PLN),

programista: 60 000 – 90 000 CZK (10 200 – 15 300 PLN),

inżynier: 50 000 – 70 000 CZK (8 500 – 11 900 PLN),

lekarz: 70 000 – 100 000 CZK (11 900 – 17 000 PLN),

menedżer IT: 90 000 – 120 000 CZK (15 300 – 20 400 PLN),

dyrektor finansowy: 100 000 – 150 000 CZK (17 000 – 25 500 PLN),

dyrektor generalny: 120 000 – 200 000 CZK (20 400 – 34 000 PLN),

Różnice w wynagrodzeniach między sektorem publicznym a prywatnym mogą być znaczne. W sektorze publicznym pensje są zwykle niższe, ale stabilniejsze i często związane z dodatkowymi świadczeniami. Przykładowe miesięczne zarobki w Czechach:

nauczyciel: 35 000 – 45 000 CZK czyli 5 950 – 7 650 PLN (sektor publiczny),

policjant: 40 000 – 50 000 CZK czyli 6 800 – 8 500 PLN (sektor publiczny),

inżynier w firmie prywatnej: 50 000 – 70 000 CZK czyli 8 500 – 11 900 PLN (sektor prywatny).

Praca w Czechach – warunki formalne

Podjęcie pracy w Czechach przez obywatela Polski wiąże się z koniecznością spełnienia kilku formalnych wymogów. Chodzi przede wszystkim o dokumenty, które pozwolą na legalne zatrudnienie oraz zamieszkanie. Najważniejsze z nich to:

Dowód osobisty lub paszport: podstawowy dokument, niezbędny do potwierdzenia tożsamości.

Numer ubezpieczenia społecznego (rodné číslo): numer nadawany przez czeskie instytucje, niezbędny do rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaświadczenie o zameldowaniu: dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Czechach. Dla tych, którzy planują pobyt w Czechach powyżej 30 dni, nałożony jest obowiązek meldunkowy w lokalnym urzędzie miasta.

Umowa o pracę: podpisana umowa z pracodawcą, określająca warunki zatrudnienia.

Finanse w Czechach

– Podjęcie pracy w Czechach może wiązać się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem budżetem. Jest to szczególnie ważne, kiedy pensję planujemy pobierać w koronach, a wydawać ją w złotych. Aby unikać niekorzystnego przewalutowania i dodatkowych opłat, korzystną alternatywą może być założenie konta wielowalutowego, dzięki któremu zyskujemy dostęp do wymiany walut online i przelewów międzynarodowych. Jest to szczególnie istotne przede wszystkim w kontekście przesyłania części zarobków do najbliższych w Polsce. Coraz więcej osób pracujących za granicą, także w Czechach, korzysta też z kart wielowalutowych, bez ukrytych opłat i prowizji jak w przypadku „plastików” bankowych. Takie karty można na bieżąco doładowywać, utrzymując wydatki w ryzach i chroniąc środki przed ewentualną kradzieżą lub zgubieniem, ale też wypłacać nimi pieniądze z bankomatów – zauważają specjaliści Cinkciarz.pl.

