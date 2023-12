Kto odziedziczy spadek po bezdzietnym? Przepisy mówią jasno

Prawo spadkowe w Polsce. Kto dziedziczy po osobach bezdzietnych?

W przypadku braku testamentu, dziedziczenie ustawowe wchodzi w życie. Kolejność dziedziczenia jest ściśle sprecyzowana i uwzględnia sześć grup spadkobierców. Oto te grupy:

Pierwsza grupa: Małżonek i zstępni (dzieci) spadkodawcy.

Druga grupa: Małżonek i rodzice spadkodawcy.

Trzecia grupa: Małżonek i rodzeństwo spadkodawcy.

Czwarta grupa: Dziadkowie spadkodawcy.

Piąta grupa: Pasierbowie spadkodawcy.

Szósta grupa: Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

W przypadku śmierci bezdzietnego brata, który nie sporządził testamentu, dziedziczenie będzie przebiegać zgodnie z powyższymi grupami dziedziczenia ustawowego. Jeśli zmarły brat miał żonę, to to właśnie ona oraz rodzice zmarłego męża będą pierwszymi spadkobiercami. W sytuacji, gdy brat nie pozostawił ani żony, ani dzieci, prawa do spadku nabywają jego rodzice. Jeśli jeden z rodziców zmarłego brata nie dożył otwarcia spadku, to jego część przypada jego zstępnym, czyli rodzeństwu zmarłego.

Jeśli także rodzeństwo zmarłego nie żyje, wówczas spadek przypada jego bratankom i bratanicom. Kolejność dziedziczenia jest klarownie określona, co pozwala na rozstrzygnięcie, kto dziedziczy spadek w przypadku śmierci bezdzietnego brata zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

