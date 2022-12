Kwota wolna od podatku w 2022 roku. Ile wyniesie, co się zmienia w przyszłym roku?

W styczniu możesz dostać wyższą wypłatę o 300 zł? Zobacz, czy Ciebie to dotyczy

Obecnie nic nie wskazuje na to, aby kwota wolna od podatku w 2023 uległa zmianie, prawdopodobnie więc pozostanie na poziomie 30 tys. zł z 2022 roku. Oczywiście rząd może ją zmienić ustawą, ale na ten moment nie zapowiada się, aby były takie plany.

Kwotę wolną od podatku można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy i obniżyć wysokość PIT, w przypadku osób rozliczających się PIT-36, lub PIT-37. Warto pamiętać, że również jeśli nie przekroczymy kwoty 30 tys. zł rocznie, mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, a uchylenie się od niego grozi wysoką karą finansową.

Warto również zaznaczyć, że wysoka kwota wolna od podatku jest korzystna dla wszystkich, nie tylko dla mniej zarabiających. Podatek płacimy jedynie od nadwyżki, tzn. jeśli zarobimy przez rok 31 tys. zł, to tylko 1 tys. zł będzie opodatkowane. Podobnie - jeśli zarobimy 100 tys. zł przez rok, to 70 tys. zł z tej kwoty będzie opodatkowane. Od zarobków do 30 tys. zł nie odprowadzamy podatku dochodowego.

Jak zmieniała się kwota wolna od podatku?

Jeszcze w 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 8 tys. zł, a przed 2019 rokiem jedynie 6,6 tys. zł. Można więc śmiało stwierdzić, że w 2022 roku doszło do ogromnej zmiany w systemie podatkowym, gdy podwyższono ją do 30 tys. zł rocznie. Pojawiły się jednak przy tym problemy związane z wzrostem zaliczki na podatek dochodowy (który jest ułamkiem kwoty wolnej i wynosi obecnie 300 zł), ale można ten problem rozwiązać składając PIT-2.

Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku obowiązują dwa progi podatkowe. Od nadwyżki powyżej 30 tys. zł zapłacimy podatek dochodowy wysokości 12 proc. Jeśli zaś przekroczymy kwotę 120 tys. zł rocznie, od nadwyżki zapłacimy 32 proc. podatku.

Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z podatku nie dotyczy osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), podatkiem liniowym (PIT-36L), dochodami z kapitałów pieniężnych (PIT-38), oraz ze zbycia nieruchomości (PIT-39).

