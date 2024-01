Legendarna niemiecka firma może upaść! Ich produkt jest w Polsce kultowy

Legendarne studio Piranha Bytes może upaść

Dowodem w sprawie zamknięcia Piranha Bytes ma być zniknięcie zapowiadanej gry ze strony internetowej, w której wymienione są produkcje otrzymujące państwowe dotacje w Niemczech. Wcześniej projekt WIKI6 (którym prawdopodobnie była produkcja Elex 3) miał być dofinansowany kwotą aż 3 mln euro.

Co ciekawe, jak wynika z komunikatu niemieckiego Ministerstwa Gospodarki dla serwisu Games Wirtschaft potwierdzono, że gra o roboczym tytule WIKI6 nie jest widoczna na stronie. Powodem jest jednak zmiana nazwy projektu, który funkcjonuje teraz pod roboczą nazwą Currywurst. Resort potwierdza, że "projekt jest w toku", a Piranha Bytes i THQ Nordic nie wycofały jeszcze wniosku. Może to jednak wynikać z chęci sprzedaży studia i praw do znaku towarowego innemu wydawcy bądź inwestorowi.

Zmieniła się również strona internetowa Piranha Bytes, na której jest obecnie jedynie logo firmy i dane kontaktowe. Również na kanale YouTube studia przestano publikować nowe treści, które wcześniej pojawiały się w miarę regularnie.

Zasłużony pracownik odszedł z firmy. Piranha Bytes walczy o przetrwanie

Kolejną kwestią miałoby być opuszczenie studia przez Björna Pankratza w listopadzie 2023 roku, reżysera kreatywnego Piranha Bytes, współtwórcy kultowego Gothica. Odejście pracownika potwierdził magazyn CD-Action w rozmowie z niemieckim dziennikarzem Andre Peschke. Dziennikarz potwierdził również, że o prawdopodobnym zamknięciu Piranha Bytes pracownicy wiedzą od listopada.

Ponadto Piranha Bytes należy do grupy Embracer, która przechodzi przez restrukturyzację. Niemiecki dziennikarz w rozmowie z CD-Action potwierdził, że Piranha Bytes nie musi upaść (choć szanse na przetrwanie nie są wysokie) i jest obecnie co najmniej dwóch wydawców zainteresowanych wykupem studia. W razie niepowodzenia, "Piranie" mogą rozważyć założenie zbiórki z Kickstartera.

Piranha Bytes to twórcy serii gier Gothic, która stała się kultowa wśród polskich graczy. Największą popularność zdobyły pierwsze dwie części serii wydane kolejno w 2001 i 2002 roku. Polska wersja językowa posiadała pełną lokalizację wraz z profesjonalnym dubbingiem, w której głosy podłożyli m.in. Jarosław Boberek, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Tomecki, Tomasz Marzecki, czy Jacek Mikołajczak. Mimo, że od premiery minęło ponad 20 lat, do dziś wokół Gothica skupiona jest duża społeczność graczy, a wiele elementów z gry na stałe zapisało się także w polskiej kulturze graczy. Znanym fanem Gothica jest choćby Jan Błachowicz.

