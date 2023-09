i Autor: GettyImages Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Kiedy projekt wejdzie w życie?

Leki 65+

Znamy leki, które będą bezpłatne dla seniorów [DARMOWE LEKI - WYKAZ 2023]

To już pewne! We wtorek, 29 września, prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów. Oznacza to, że już od września do grupy seniorów 75+ uprawnionych do korzystania z darmowych leków, dołączy 4,5 mln młodszych seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, oraz dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Co ważne, z tej okazji została poszerzona lista bezpłatnych leków. Wiadomo też, jakie środki nie będą dostępne za darmo.