Limit gotówki w domu. Jaką kwotę można przechowywać?

Urzędnicy z ZUS zadzwonią do Polaków. Temat jest pilny

Ferie za granicą do 3 tys. zł dla trzech osób? We Francji, Grecji i na Malcie

Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? Ujawnione plany

Przepisy regulujące płatności między firmami są klarowne i precyzyjne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uregulować swoje zobowiązania zarówno gotówką, jak i elektronicznie. Niemniej jednak istnieje pewne ograniczenie - gdy wartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych brutto, płatność musi zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten obejmuje wartość transakcji za dostarczane towary lub usługi, niezależnie od liczby płatności.

Czy te same zasady obowiązują również konsumentów?

Pomimo prac polityków i urzędników nad wprowadzeniem podobnych regulacji dla obywateli, żadne z zapowiedzianych ograniczeń nie weszło w życie. Mówiono początkowo o kwocie 30 tysięcy złotych, a potem o 20 tysiącach złotych, jednak żadne z tych propozycji nie zostało zrealizowane. W praktyce oznacza to, że konsumenci nadal mają swobodę wyboru formy płatności za zakupione towary i usługi, czy to gotówką, czy innymi środkami.

Warto jednak pamiętać, że nie istnieją żadne przepisy regulujące, ile gotówki obywatele mogą przechowywać w swoich domach. Właściwe jest rozważenie, czy przechowywanie dużych sum pieniędzy w domu jest rozsądne, zważywszy na potencjalne ryzyko. Ostatecznie, pomimo możliwości korzystania z różnych form płatności, przechowywanie wszystkich środków w gotówce może być nie tylko nieekonomiczne, ale także niepraktyczne i ryzykowne. Warto być świadomym, że sytuacje kryzysowe, takie jak np. konflikty zbrojne, mogą skłaniać ludzi do masowego ruszania do bankomatów, jak miało to miejsce na początku inwazji Rosji na Ukrainę.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej