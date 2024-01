Frankowicze ruszą masowo do sądu? To może być ciężki rok dla banków

Skazani Wąsik i Kamiński na wolności. Jaki majątek ma Kamiński i Wąsik?

Skazani politycy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek, 23 stycznia wyszli na wolność. Cała procedura uwolnienia odbyła się w ekspresowym tempie. Po tym, jak o 17:30 prezydent Andrzej Duda oświadczył, że ułaskawia obu polityków, ci chwilę po godzinie 21:00 opuścili zakłady karne, Kamiński w Radomiu, a Wąsik w Przytułach Starych.

Czekały na nich nie tylko ich żony, ale także działacze PiS oraz tłumy zebranych osób z biało-czerwonymi flagami. Wszystko wskazuje na to, że uwolnieni politycy chcą pojawić się teraz w Sejmie. – Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy – mówił pod aresztem w Radomiu Mariusz Kamiński.

Obaj zostali skazania w 2010 r. w aferze gruntowej. W 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oskarżyła m.in. Kamińskiego i Wąsika o przekroczenie uprawnień, nielegalne działania operacyjne CBA oraz podrabianie dokumentów i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Według prokuratury Biuro stworzyło fikcyjną sprawę odrolnienia ziemi za łapówkę, choć nie miało wcześniej wiarygodnej informacji o przestępstwie, a tylko to pozwala służbom zacząć akcję "kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej" wobec podejrzewanych. Na potrzeby operacji CBA sfabrykowało - jak wskazywała prokuratura - bezprawnie dokumenty, które potem przedłożono do "przepchnięcia" przez resort rolnictwa. Miało też dojść do nielegalnego podsłuchiwania osób m.in. z Samoobrony.

Jaki majątek ma Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik?

W najnowszym oświadczeniem majątkowym, Wąsik wykazał, że jest też posiadaczem 50 proc. udziałów w 36-arowej działce wraz z budynkiem gospodarczym (wycenione na 95 tys. zł), jak również właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 0,6 ha i położonego na niej 80-metrowego domu, które wyceniane są na 120 tys. zł. Oprócz nieruchomości wykazał posiadanie dwóch samochodów. Według informacji bankier.pl są to dwa peugeoty: 508 z 2017 r. oraz model 2008 z 2022 r.

Wąsik spłaca kredyt w PKO BP (796 tys. zł). W listopadzie do spłaty pozostawało mu 645 717 zł. Polityk zgromadził ok. 40 tys. zł oszczędności. Z kolei na rachunku Pracowniczych Planów Kapitałowych posiada ponad 21 tys. zł. Wynagrodzenie Macieja Wąsika w MSWiA wyniosło 135 800 zł netto. Polityk pobierał również dietę parlamentarną - 45 679,92 zł.

Z kolei, Mariusz Kamiński wykazał w oświadczeniu majątkowym, że posiada 39-metrowe mieszkanie wycenione w oświadczeniu majątkowym na 450 tys. zł. Według portalu, na jego zakup Mariusz Kamiński zaciągnął kredyt w Getin Banku. Do spłaty pozostało mu 91 543 zł.

Z dokumentu wynika, że wynagrodzenie Kamińskiego (był ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatorem służb specjalnych) wyniosło w 2023 r. 247 819,32 zł. Dodatkowo w ramach diety parlamentarnej otrzymał 45 573 zł. Były szef CBA zgromadził ok. 50 tys. zł oszczędności. Oprócz tego posiada na rachunku Pracowniczych Planów Kapitałowych ok. 23 tys. zł.

Przypomnijmy, że obaj Panowie zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni do Aresztu Śledczego na warszawskim Grochowie. Dopiero 11 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował 11 stycznia o wszczęciu na podstawie Kodeksu postępowania karnego postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika. W tym celu zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. Wczoraj chociaż Adam Bodnar wydał negatywną opinię ws. uwolnienia, prezydent ułaskawił obu polityków.

