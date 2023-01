Małżeństwo Plus, czyli świadczenie 500 Plus dla par małżeńskich. Jak je otrzymać?

Tym razem o dodatkowe pieniądze w ramach świadczenia 500 Plus będą mogły ubiegać się pary małżeńskie. Okazuje się jednak, że nie wszystkie. Choć tegoroczny pomysł nie określa dokładnej długości małżeństwa uprawniającego do uzyskania świadczenia, bazuje on na wcześniejszym projekcie ustawy. Ten zakładał, że warunkiem do otrzymania świadczenia miałoby być minimum 50 lat stażu małżeńskiego. Czy rządowy program zapobiegnie rozwodom, a także skłoni pary do brania ślubów? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością znajdą się tacy, których przekona dodatkowe 500 zł, jednak znaczna większość nie odstąpi przez to od rozwodu. Według statystyk, w Polsce średni wiek, kiedy pary decydują się wziąć ze sobą rozwód to 42 lata w przypadku mężczyzn, a w przypadku kobiet 38 lat. Głównym powodem zdają się być różnice światopoglądowe, a także nadużywanie środków odurzających w tym alkoholu, finanse czy przemoc.

Małżeństwo+. Skąd ten pomysł?

Do Sejmu trafiła obywatelska petycja w sprawie nowego świadczenia "Małżeństwo 500 Plus". „Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. (…) Oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie” – czytamy we fragmencie petycji.

O świadczeniu wielokrotnie już była mowa. Podobna petycja trafiła na biurko prezydenta 2 lata temu, jednak ostatecznie program nie został uchwalony.

Czy uda się wprowadzić dodatkowe świadczenie dla małżeństw?

Wielu ma wątpliwości także co do obecnego pomysłu świadczenia. Poseł PiS Jacek Świat stwierdził, że pomoc potrzebującym Polakom jest już udzielana w innych trybach. Niektórzy mają także pewne wątpliwości co do tego, czy polski rząd może pozwolić sobie finansowo na wprowadzenie nowego świadczenia 500 Plus.

Małżeństw z 40-letnim stażem jest obecnie w Polsce około 156,7 tys., więc koszt jednorazowego świadczenia w wysokości 500 zł to 78,3 mln zł. Małżeństw z 50-letnim mamy w kraju ok. 97,3 tys., co daje koszt 48,4 mln złotych miesięcznie.

Sprawą ma się zająć resort rodziny i polityki społecznej, w tym minister Marlena Maląg.

