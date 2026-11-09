Mandat za wywieszenie flagi 11 listopada. Jeden błąd kosztuje nawet 5 tysięcy złotych

Co grozi za niewłaściwe wywieszenie flagi? Przepisy przewidują surowe kary

Wywieszenie biało-czerwonych barw w oknie, na balkonie czy przed domem to dla wielu Polaków naturalny sposób na wyrażenie patriotyzmu oraz dumy, zwłaszcza podczas obchodów 11 listopada. Choć obywatelom przyświecają wówczas szlachetne intencje, to polskie przepisy bardzo rygorystycznie regulują kwestię obchodzenia się z symbolami narodowymi. Rażące zaniedbania lub brak szacunku wobec barw państwowych mogą skutkować interwencją policji albo straży miejskiej i nałożeniem dotkliwego mandatu, a w skrajnych sytuacjach nawet skierowaniem sprawy do sądu karnego.

W tej kwestii decydujące znaczenie mają zapisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń. Pierwszy z tych dokumentów w art. 137 § 1 mówi o tym, że publiczne usunięcie, uszkodzenie bądź znieważenie państwowej flagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku, co odnosi się do przypadków celowego niszczenia lub pogardliwego traktowania symbolu. Znacznie powszechniejsze są jednak naruszenia art. 49 Kodeksu wykroczeń, które wynikają z uderzającego w powagę barw zaniedbania. Przepis ten za łamanie zasad dotyczących hymnu, barw i godła Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje karę aresztu lub grzywnę sięgającą nawet 5000 zł.

Flaga z godłem na prywatnym balkonie to błąd. Kto może jej używać?

Podczas świąt państwowych na wielu prywatnych posesjach i osiedlowych balkonach często pojawia się biało-czerwona flaga z godłem umieszczonym na białym pasie. Wielu Polaków uważa taką wersję za bardziej oficjalną lub po prostu estetyczniejszą, jednak jej wywieszanie przez osoby prywatne stanowi naruszenie obowiązującego prawa. Zapisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie precyzują, że wariant z orłem nie ma charakteru uniwersalnego i obywatele nie mogą go eksponować w dowolnych miejscach.

Przepisy rezerwują prawo do wykorzystywania flagi z godłem wyłącznie dla wąskiego grona ściśle określonych instytucji. Taki symbol mogą legalnie podnosić jedynie konsulaty, placówki dyplomatyczne, kapitanaty portów oraz cywilne lotniska, a także polskie statki morskie, na których pełni on funkcję bandery. Zwykli obywatele na swoich domach powinni eksponować wyłącznie czyste biało-czerwone barwy pozbawione jakichkolwiek dodatkowych znaków. Wywieszenie na prywatnym balkonie materiału z orzełkiem jest błędem protokolarnym, który może zakończyć się interwencją odpowiednich służb porządkowych.

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Zasady wywieszania polskiej flagi. Tych rzeczy kategorycznie nie wolno robić

Wytyczne zawarte w rządowym miniprzewodniku „Biało-Czerwona” oraz w protokole flagowym MSWiA szczegółowo opisują wymagania dotyczące wyglądu eksponowanego symbolu. Podstawowa zasada głosi, że materiał w żadnym wypadku nie może stykać się z podłożem, ziemią ani wodą, dlatego przy montażu na maszcie czy przy oknie trzeba go solidnie zabezpieczyć przed upadkiem w błoto. Należy również monitorować warunki atmosferyczne i bezwzględnie zdjąć flagę w przypadku nadejścia ulewy, śnieżycy lub gwałtownej wichury. Pozostawienie tkaniny na pastwę złej pogody, co prowadzi do jej zabrudzenia, postrzępienia albo całkowitego zniszczenia, jest traktowane jako niedopełnienie obowiązku dbania o symbol państwowy.

Równie istotnym wymogiem jest utrzymanie materiału w czystości oraz bezwzględny zakaz nanoszenia na niego jakichkolwiek napisów. Oficjalna flaga państwowa posiada ściśle określone proporcje 5:8 i nie można umieszczać na niej żadnych rysunków, tekstów czy nazw miast. Znana ze stadionów i zawodów sportowych praktyka podpisywania biało-czerwonych tkanin jest legalna wyłącznie wtedy, gdy materiał ma inne wymiary niż ustawowe proporcje 5:8 i stanowi jedynie barwy narodowe, a nie oficjalną flagę. Naniesienie nazwy swojej miejscowości na płachtę o tradycyjnych wymiarach państwowego symbolu jest z punktu widzenia prawa naruszeniem przepisów o jego ochronie.

Jak zniszczyć starą flagę państwową? Wyrzucenie do śmietnika jest nielegalne

Naturalnym zjawiskiem jest to, że pod wpływem wiatru oraz promieni słonecznych każda tkanina z biegiem czasu niszczeje i traci swoje pierwotne kolory. Kiedy flaga wypłowieje i przestaje nadawać się do dalszego, godnego eksponowania, właściciel pod żadnym pozorem nie może jej po prostu zgnieść i wrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci. Takie postępowanie uchodzi za skrajnie niestosowne i służby mogą je potraktować jako przestępstwo znieważenia symbolu narodowego. Obowiązujące prawo oraz protokół wymagają godnej utylizacji zużytego materiału, co w praktyce daje obywatelom dwie możliwości działania.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako pierwsze rozwiązanie rekomenduje niepubliczne spalenie zniszczonego symbolu w ustronnym miejscu, z zachowaniem należytej powagi. Druga, znacznie prostsza do zrealizowania w domowych warunkach metoda, polega na trwałym rozdzieleniu barw narodowych poprzez przecięcie tkaniny dokładnie wzdłuż linii łączącej pas biały z czerwonym. Taki zabieg sprawia, że materiał traci status symbolu państwowego i staje się dwoma zwykłymi kawałkami materiału, które można już bez przeszkód wyrzucić. Przestrzeganie tych kilku nieskomplikowanych reguł pozwoli każdemu bezpiecznie i zgodnie z prawem świętować 11 listopada.