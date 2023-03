Masowe kontrole abonamentu RTV? Poczta Polska nie chce podać liczby kontrolerów

Abonament RTV będzie sprawdzany! Poczta Polska zapowiedziała kontrole

W 2023 roku miesięczna stawka abonamentu RTV wynosi 8,70 zł za odbiornik radiowy i 27,30 zł za telewizor. Kara za niezarejestrowany i nieopłacony abonament wyniesie więc 261 zł za radio i 819 zł za telewizor. Poczta Polska zapowiedziała, że w 2023 roku będzie to kontrolować (zresztą - nie pierwszy raz).

Jak Poczta Polska poinformowała portal wirtualnemedia.pl, kontrole są przeprowadzane "na podstawie wydanych upoważnień do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników". Pracownik Poczty Polskiej ma obowiązek przed kontrolą pokazać legitymację służbową, a w razie życzenia kontrolowanego dowód osobisty.

Poczta Polska nie chce zdradzić liczby kontrolerów

Poczta Polska nie chciała podać Wirtualnym Mediom ile kontrolerów zostanie oddelegowanych do sprawdzania opłat abonamentów RTV. Zapewniono jedynie, że nie zajmują się nimi listonosze.

Portal podaje jednak, że instytucja nie chce podawać danych, bo z reguły problem dotyka osób, które zarejestrowały odbiornik, ale za niego nie płacą. Poczta Polska może w tej sprawie wysyłać listowne upomnienia, a w razie nieskuteczności takowych, wystawić tytuł wykonawczy i skierować go do egzekucji do naczelnika urzędu skarbowego. W efekcie możemy mieć zabezpieczony rachunek bankowy, a przy większym zadłużeniu nawet nieruchomość.

