Rok 2024 dla mieszkańców Polski będzie bardzo kosztowny. Dlaczego? Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą czynsze. Uderzy to nieźle Polaków po kieszeni. Wielu może zadziwić powód podwyżek. Okazuje się, że spory wpływ na podwyżki czynszów ma podniesienie płacy minimalnej, która to w lipcu znów ustawowo wzrośnie. Ma to bezpośredni związek z koniecznością wzrostu płac pracowników spółdzielni — zaangażowanych m.in. w ochronę, sprzątanie czy remonty. Czynsze znacznie podniosą także nadchodzące podwyżki cen prądu. Kiedy dokładnie można spodziewać się wiadomości o podwyżkach czynszów? Takie listy ze spółdzielni lokatorzy mogą dostawać już w lutym, a najpóźniej wczesną wiosną. Pierwsze podwyżki mają wprowadzać mniejsze wspólnoty, w granicach 50 lokali, bo tam szybciej i łatwiej zostaną podjęte stosowne uchwały. W większych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, z powodu procesu przegłosowania uchwały o podwyżkach, proces ten może zająć nawet kilka miesięcy. Zatem i w tym roku pozostanie nam mocno trzymać się na portfele.

