i Autor: MACIEJ KULCZYNSKI / SE

Masowe zwolnienia na Poczcie Polskiej. Tysiące osób stracą pracę

Poczta Polska boryka się z kryzysem zatrudnienia, mając trudności ze znalezieniem nowych listonoszy, co już wcześniej było sygnałem problemów rekrutacyjnych. Obecnie, firma musi zmierzyć się z koniecznością przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji, która może doprowadzić do zwolnień na skalę dotykającą 5 tysięcy osób. W związku z planowanymi cięciami i reorganizacją, przedstawiciele związków zawodowych zapowiadają gotowość do podjęcia działań protestacyjnych.