Masz Kartę Dużej Rodziny? Możesz mieć tańszy prąd, ale musisz się pośpieszyć

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Większe ceny prądu w 2023 roku nie obejmą osób, które zmieszczą się w ustanowionych limitach. Dopiero ich przekroczenie powoduje, że zużycie energii ponad limit będzie liczone według wyższego cennika.

Limity te wynoszą:

* 2 MWh — większość gospodarstw domowych;

* 2,6 MWh — dla gospodarstw domowych, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością;

* 3000 kWh — dla rodziców co najmniej trójki dzieci mających Kartę Dużej Rodziny, a także dla gospodarstw domowych rolników.

* 250 kWh - dla działek usytuowanych na rodzinnych ogrodach działkowych

Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh i będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczenia limitów zużycia.

Ulga na prąd dla dużych rodzin

.Aby skorzystać z ulgi na prąd z 2023 r. musisz spełnić trzy warunki:

* mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym

* posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny

* złożyć do dostawcy energii oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym

Jeśli przedstawiciel rodziny wielodzietnej nie złoży takiego oświadczenia, nie będzie mogła ona skorzystać z zamrożenia cen prądu z podwyższonym limitem 3000 kWh.

Konieczny wniosek

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 3000 kWh można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii lub drogą elektroniczną.

Każda karta ma indywidualny numer i jest przyznawana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony. W przepisach nie określono oficjalnego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne może opracować swój własny wzór.

Rodzic w oświadczeniu do przedsiębiorstwa energetycznego musi podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kopię. Jeżeli masz kartę tylko w wersji elektronicznej, do wniosku dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu. Zgodnie z ustawą dostawca energii, może żądać przedstawienia KRD do wglądu. Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

Kto może założyć Kartę dużej Rodziny?

Kartę dużej Rodziny może założyć każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

*ojciec i matka,

*macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

* dzieci.

Kartę mogą założyć także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą założyć również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci. Każda karta ma indywidualny numer i jest przyznawana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony.

