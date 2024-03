i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Spółdzielnie mieszkaniowe

Masz mieszkanie w bloku? Podwyżka rachunków dobije lokatorów

W roku 2024, spółdzielnie mieszkaniowe mogą zetknąć się z wyższymi czynszami, co jest efektem łączenia się kilku czynników. Do wzrostu płacy minimalnej, końca osłon cenowych na energię i stale rosnących kosztów remontów, te wszystkie aspekty mogą razem przyczynić się do zwiększenia opłat.