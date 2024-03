i Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Spółdzielnie mieszkaniowe

Masz mieszkanie w bloku? Podwyżka rachunków dobije lokatorów

W 2024 roku mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą spodziewać się wyższych czynszów, co będzie wynikiem zbiegu kilku istotnych czynników. Do wzrostu opłat przyczynią się podniesienie minimalnego wynagrodzenia, kończenie się osłon cenowych na energię i stale zwiększające się wydatki na remonty – te aspekty wspólnie stwarzają warunki do wzrostu czynszów.