Masz numer w Orange? Nadchodzą wielkie zmiany! Sprawdź swój telefon

Decyzja ta wynika z konieczności zwiększenia pojemności sieci. W komunikacie opublikowanym w marcu operator wyjaśniał, że liczba użytkowników i urządzeń korzystających z sieci komórkowej stale rośnie, co prowadzi do większego obciążenia sieci. "Od dłuższego czasu mówimy, że w tym roku zaczniemy wygaszać sieć 3G. Właśnie ogłosiliśmy, że w drugim kwartale 2024 roku wyłączymy 3G w okolicach Słupska i Koszalina. Rejony te dołączą do Piły i Sieradza – tam sieć 3G wyłączona będzie w pierwszej kolejności, już we wrześniu tego roku" - podano w komunikacie.

Orange podkreślał, że sieć działa na określonych częstotliwościach fal radiowych i w pasmach o określonej szerokości. Im wyższa generacja sieci, tym większą ilość danych można przesłać, korzystając z tej samej szerokości pasma. Obecnie sieć 3G Orange działa tylko na częstotliwości 900 MHz. Natomiast technologia 4G LTE wykorzystuje cztery pasma częstotliwości fal radiowych: 800, 1800, 2100 i 2600 MHz.

Proces wygaszania sieci 3G Orange w Polsce rozpocznie się w drugiej połowie września. Pierwsze powiaty objęte tym procesem to: wieruszowski, wieluński, pajęczański, złotowski oraz częściowo pilski i wałecki.

