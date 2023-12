Masz świadczenie z KRUS? Od 1 stycznia 2024 r. idą zmiany

Zmiany w KRUS

Wraz z początkiem 2024 roku zaczynają obowiązywać bardzo ważne zmiany w KRUS. Od 1 stycznia 2024 r., rolnicy oraz domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Po przyznaniu im jednego z tych świadczeń, będą one nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie: ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Ale jest tutaj jeden haczyk, mianowicie sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS.

Jak to funkcjonowało dotychczas? Według mijających już zasad, osoby pobierające świadczenia dla opiekunów musiały zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej (pracy w gospodarstwie rolnym – w przypadku domowników) i podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązuje jednak zasada praw nabytych.

Osoby, które już nabyły lub nabędą do 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawo do wymienionych świadczeń na dotychczasowych warunkach. Jednakże do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej. Wówczas pozostaną one w ubezpieczeniu w KRUS na wniosek, a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie opłacał za nie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

