Masz taki PIN do karty? Zmień go jak najszybciej

Bezpieczeństwo konta bankowego. Czy Polska powinna wprowadzić 6-cyfrowe kody PIN?

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - ten slogan dotyczy również bezpieczeństwa bankowego. Komunikaty rozpowszechniane przez banki często nie są wystarczające, by uchronić klientów przed kradzieżami. Istotne jest również zabezpieczenie dostępu do środków finansowych odpowiednim kodem PIN.

Wiele krajów narzuca 6-cyfrowe kody PIN - część jak np. Polska czy Francja dopuszcza 4-cyfrowe kody do zabezpieczenia transakcji kartowych. "Istnieje 10 tys. liczb 4-cyfrowych prawdopodobieństwo, że ktoś odgadnie Twój PIN i ukradnie tożsamość lub przynajmniej część pieniędzy, jest dość niskie, jeśli wybór był przypadkowy" - informuje portal Telepolis.

Niestety wciąż wiele osób stosuje różne uproszczenia, które mają ułatwić im zapamiętanie. Niestety mogą one również ułatwić potencjalnym złodziejom dostęp do naszego konta bankowego.

Masz taki kod PIN? Zmień go jak najszybciej

Nick Berry, analityk danych współpracujący z firmą Meta, opublikował listę kodów, które najłatwiej odgadnąć złodziejom. Wśród nich wymienił:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580

Do tego należy doliczyć wszystkie kody stanowiące datę urodzenia klienta. Znaczna część tych kodów będzie zaczynała się od cyfr 1 i 9. To pozostawia już tylko dwie cyfra do odgadnięcia. "Badania wskazują, że PIN-y 20 proc. kart, do których złodzieje się włamali, zaczynały się właśnie cyfr 1 i 9. 2580 jest zaś niebezpieczny, gdyż stanowi środkowy rząd w numeracji na telefonie i łatwo go wpisać" - wyjaśnia Telepolis.

Te kody PIN stosowane są najrzadziej. Czy są bezpieczne?

Analityk danych z Meta Nick Berry postanowił przedstawić listę kodów, które są najrzadziej używane, w związku z tym są najbezpieczniejsze:

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068

