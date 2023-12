Michał Kamiński oraz prof. Jarosław Flis w „Expressie Biedrzyckiej”, w „Sednie sprawy” Jan Maria Jackowski

"Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy"

We wtorek 19 grudnia 2023 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.07 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą we wtorek 19 grudnia 2023 roku: Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z ramienia koalicji Trzecia Droga, rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prof. Jarosław Flis, socjolog, nauczyciel akademicki, publicysta i komentator polityczny.

Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie znany polityk Jan Maria Jackowski, były poseł senator. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie poruszone zostaną sprawy bieżące. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

