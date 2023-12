Pisma z ogromnymi podwyżkami w skrzynkach Polaków. Za to zapłacimy więcej

Podatek od nieruchomości i podatki lokalne 2024

Portal Money.pl donosi, że mieszkańcy tych osiedli otrzymują już listy od swoich spółdzielni, zawierające informacje, które wcale nie budzą optymizmu. Przykładem może być sytuacja opisana na warszawskim osiedlu, gdzie po planowanej podwyżce na początek marca 2024 roku, jeden z mieszkańców będzie zobowiązany zapłacić ponad 1100 zł miesięcznie za mieszkanie i miejsce parkingowe. Warto zauważyć, że w 2021 roku suma opłat wynosiła jedynie 700 zł.

Składające się na te opłaty elementy, takie jak fundusz remontowy czy konserwacja mienia, są często uzależnione od decyzji spółdzielni. Zdaniem ekspertów, w tym Tomasza Mądrego zespołu zrównoważonego rozwoju Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tłumaczenia spółdzielni, jakoby wzrost płacy minimalnej był jednym z głównych powodów podwyżek, nie muszą być obiektywnie uzasadnione. Mądry wskazuje, że podwyżki płacy minimalnej mogą rzeczywiście skłaniać firmy do kompensacji strat poprzez zwiększenie cen usług.

Kryzys energetyczny a wysokość opłat

Dodatkowo, aktualny kryzys energetyczny również wpływa na wysokość opłat. Chociaż ceny prądu w tym roku malały, to kontrakty długoterminowe były podpisywane w okresie wysokich cen energii. Niemniej jednak, istnieje ryzyko, że zamrożenie cen energii zostanie przedłużone, co może skutkować kolejnymi aktualizacjami opłat i wysyłką nowych pism do mieszkańców.

