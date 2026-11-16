Deficyt mniejszy, ale zadłużenie nadal rośnie

W poniedziałek 16 listopada prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaprezentował projekt budżetu miasta na 2027 rok. Władze zapowiadają szukanie oszczędności i ograniczenie wydatków, ale nie ukrywają, że finansowa sytuacja miasta pozostaje trudna. Deficyt ma wynieść 956 mln zł. To mniej niż w obecnym roku, kiedy sięgnął blisko 1,3 mld zł.

– Przygotowania do projektu budżetu trwały niecały miesiąc i polegały na tym, by ten deficyt zniwelować – mówił prezydent Łukasz Gibała.

Na papierze wygląda to lepiej niż w poprzednim roku. Problem w tym, że mniejszy deficyt nie oznacza jeszcze spadku zadłużenia. Skumulowany dług Krakowa ma w 2027 roku wzrosnąć o około 927 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach, gdy przyrost przekraczał 1,1 mld zł, ale wciąż oznacza kolejne obciążenie dla miejskich finansów.

Nie będzie podwyżek cen biletów. Miasto chce wrócić do starych stawek

Jedną z najważniejszych deklaracji Gibały jest utrzymanie dotychczasowych cen biletów komunikacji miejskiej. Prezydent zapowiedział, że miasto chciałoby wrócić do poprzednich stawek.

– Jednocześnie mówię nie podwyżkom biletów, chcielibyśmy wrócić do poprzednich cen biletów – zapowiedział.

Oszczędności mają pojawić się za to w innych obszarach. Kraków zamierza ograniczyć wydatki na promocję. Jednym z pomysłów jest likwidacja miejskiej gazetki „krakow.pl”. To jednak nie wystarczy, by szybko i znacząco zmniejszyć zadłużenie. Zapowiedziane dotąd cięcia przynoszą oszczędności liczone w milionach złotych, podczas gdy poprawa sytuacji finansowej wymagałaby znacznie większych kwot.

Ponad 11,8 mld zł wydatków. Najwięcej pochłonie edukacja

Zgodnie z projektem dochody Krakowa w 2027 roku mają wynieść prawie 10,93 mld zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 11,88 mld zł. Na bieżące funkcjonowanie miasta ma pójść ponad 10,34 mld zł, czyli o 6 proc. więcej niż zakładano w planie na początek 2026 roku.

Skarbnik miasta Tomasz Tylek przedstawił również najważniejsze kierunki wydatków. Największą pozycją będzie edukacja i oświata, na które Kraków zamierza przeznaczyć około 4 mld zł. Transport i łączność pochłoną 1 mld 592 mln zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,3 mld zł. Na administrację publiczną zaplanowano 782 mln zł.

Mniej pieniędzy na inwestycje. Co Kraków chce zbudować?

Oszczędności będą widoczne przede wszystkim w wydatkach majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje. W 2027 roku mają one wynieść około 1,53 mld zł. To o 9,9 proc. mniej niż w planie na początek 2026 roku.

Mimo ograniczeń miasto nie rezygnuje ze wszystkich przedsięwzięć. Na liście najważniejszych inwestycji znalazły się między innymi:

339,1 mln zł na budowę linii tramwajowej KST etap IV,

41,8 mln zł na linię tramwajową Krowodrza Górka–Azory,

35,2 mln zł na przystanek kolejowy SKA Prądnik Czerwony,

35 mln zł na węzeł przesiadkowy z parkingiem P&R Bronowice,

25,3 mln zł na budowę ul. 8 Pułku Ułanów,

10 mln zł na przebudowę torowiska na ul. Starowiślnej.

W planach są także prace w parkach i nad Wisłą. Na Park Grzegórzecki zapisano 3,5 mln zł, na rewitalizację Parku Kurdwanów – 2,6 mln zł, a na Bulwary Wiślane – 1,1 mln zł.

Siedem nowych linii tramwajowych na etapie przygotowań

Gibała zapowiedział również prace projektowe i przygotowawcze dotyczące siedmiu nowych linii tramwajowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zostaną w najbliższym czasie wybudowane. Jak zaznaczył prezydent, na razie poza linią na Azory nie ma mowy o rozpoczęciu budowy kolejnych tras.

Projekt budżetu pokazuje więc trudny kompromis: Kraków chce ograniczać deficyt, utrzymać podstawowe usługi i kontynuować najważniejsze inwestycje. Jednocześnie wydatki bieżące rosną, nakłady na inwestycje maleją, a zadłużenie miasta nadal będzie się powiększać. Łukasz Gibała, który w kampanii wyborczej zapowiadał oddłużanie Krakowa, na razie może mówić przede wszystkim o wolniejszym tempie zadłużania.

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