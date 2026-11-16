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Deficyt mniejszy, ale zadłużenie nadal rośnie
W poniedziałek 16 listopada prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaprezentował projekt budżetu miasta na 2027 rok. Władze zapowiadają szukanie oszczędności i ograniczenie wydatków, ale nie ukrywają, że finansowa sytuacja miasta pozostaje trudna. Deficyt ma wynieść 956 mln zł. To mniej niż w obecnym roku, kiedy sięgnął blisko 1,3 mld zł.
– Przygotowania do projektu budżetu trwały niecały miesiąc i polegały na tym, by ten deficyt zniwelować – mówił prezydent Łukasz Gibała.
Na papierze wygląda to lepiej niż w poprzednim roku. Problem w tym, że mniejszy deficyt nie oznacza jeszcze spadku zadłużenia. Skumulowany dług Krakowa ma w 2027 roku wzrosnąć o około 927 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach, gdy przyrost przekraczał 1,1 mld zł, ale wciąż oznacza kolejne obciążenie dla miejskich finansów.
Nie będzie podwyżek cen biletów. Miasto chce wrócić do starych stawek
Jedną z najważniejszych deklaracji Gibały jest utrzymanie dotychczasowych cen biletów komunikacji miejskiej. Prezydent zapowiedział, że miasto chciałoby wrócić do poprzednich stawek.
– Jednocześnie mówię nie podwyżkom biletów, chcielibyśmy wrócić do poprzednich cen biletów – zapowiedział.
Oszczędności mają pojawić się za to w innych obszarach. Kraków zamierza ograniczyć wydatki na promocję. Jednym z pomysłów jest likwidacja miejskiej gazetki „krakow.pl”. To jednak nie wystarczy, by szybko i znacząco zmniejszyć zadłużenie. Zapowiedziane dotąd cięcia przynoszą oszczędności liczone w milionach złotych, podczas gdy poprawa sytuacji finansowej wymagałaby znacznie większych kwot.
Ponad 11,8 mld zł wydatków. Najwięcej pochłonie edukacja
Zgodnie z projektem dochody Krakowa w 2027 roku mają wynieść prawie 10,93 mld zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 11,88 mld zł. Na bieżące funkcjonowanie miasta ma pójść ponad 10,34 mld zł, czyli o 6 proc. więcej niż zakładano w planie na początek 2026 roku.
Skarbnik miasta Tomasz Tylek przedstawił również najważniejsze kierunki wydatków. Największą pozycją będzie edukacja i oświata, na które Kraków zamierza przeznaczyć około 4 mld zł. Transport i łączność pochłoną 1 mld 592 mln zł, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,3 mld zł. Na administrację publiczną zaplanowano 782 mln zł.
Mniej pieniędzy na inwestycje. Co Kraków chce zbudować?
Oszczędności będą widoczne przede wszystkim w wydatkach majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje. W 2027 roku mają one wynieść około 1,53 mld zł. To o 9,9 proc. mniej niż w planie na początek 2026 roku.
Mimo ograniczeń miasto nie rezygnuje ze wszystkich przedsięwzięć. Na liście najważniejszych inwestycji znalazły się między innymi:
- 339,1 mln zł na budowę linii tramwajowej KST etap IV,
- 41,8 mln zł na linię tramwajową Krowodrza Górka–Azory,
- 35,2 mln zł na przystanek kolejowy SKA Prądnik Czerwony,
- 35 mln zł na węzeł przesiadkowy z parkingiem P&R Bronowice,
- 25,3 mln zł na budowę ul. 8 Pułku Ułanów,
- 10 mln zł na przebudowę torowiska na ul. Starowiślnej.
W planach są także prace w parkach i nad Wisłą. Na Park Grzegórzecki zapisano 3,5 mln zł, na rewitalizację Parku Kurdwanów – 2,6 mln zł, a na Bulwary Wiślane – 1,1 mln zł.
Siedem nowych linii tramwajowych na etapie przygotowań
Gibała zapowiedział również prace projektowe i przygotowawcze dotyczące siedmiu nowych linii tramwajowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zostaną w najbliższym czasie wybudowane. Jak zaznaczył prezydent, na razie poza linią na Azory nie ma mowy o rozpoczęciu budowy kolejnych tras.
Projekt budżetu pokazuje więc trudny kompromis: Kraków chce ograniczać deficyt, utrzymać podstawowe usługi i kontynuować najważniejsze inwestycje. Jednocześnie wydatki bieżące rosną, nakłady na inwestycje maleją, a zadłużenie miasta nadal będzie się powiększać. Łukasz Gibała, który w kampanii wyborczej zapowiadał oddłużanie Krakowa, na razie może mówić przede wszystkim o wolniejszym tempie zadłużania.