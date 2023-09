Miliardowa inwestycja. Philip Morris buduje fabrykę w Krakowie

Do 2025 r. produkty bezdymne mają stanowić 50 proc. globalnych przychodów firmy

- Polska zawsze odgrywała dla nas strategiczną rolę. Od 1996 r. zainwestowaliśmy nad Wisłą już blisko 25,5 mld zł. Te inwestycje uwzględniają m.in. naszą fabrykę w Krakowie oraz jej stałą modernizację, a także rozwój naszego krakowskiego centrum, świadczącego usługi biznesowe dla wielu rynków – mówi Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej. - Dziś mam zaszczyt poinformować, że Philip Morris International podjął decyzję o nowej inwestycji.

Chcemy, żeby produkcja nowej generacji wkładów tytoniowych do podgrzewania, w tym wkładów do IQOS ILUMA, odbywała się w naszej fabryce w Krakowie, która już dzisiaj należy do największych na świecie. Szacujemy, że ta inwestycja na ponad miliard złotych pozwoli stworzyć wiele nowych, wysoce wyspecjalizowanych miejsc pracy – dodaje.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o to polski oddział Philip Morris International. Firma produkuje papierosy kilku marek. Jest w Polsce w branży tytoniowej płatnikiem nr 1 – płaci najwięcej w formie CIT, VAT i akcyzy. Współpracuje z 6,6 tys. firm w Polsce. Philip Morris między 2012 r. a 2022 r. kupił bezpośrednio od polskich plantatorów 30 ton tytoniu.

Palenie co roku przyczynia się do 80 tys. zgonów!

Philip Morris International był pierwszą firmą na świecie, która zapowiedziała wygaszanie produkcji tradycyjnych papierosów. Stało się to w 2016 r. Zamiast papierosów mają być produkowane produkty bezdymne (e-papierosy i systemy do podgrzewania tytoniu). Do 2025 r. produkty bezdymne mają stanowić 50 proc. globalnych przychodów firmy. Obecnie jest to ok. 35 proc.

Philip Morris International wydaje aż 10,5 mld dolarów na badania naukowe. 99 proc. tej sumy to badania nad produktami bezdymnymi.

- Jak wielokrotnie podkreślał Jacek Olczak, CEO Philip Morris International, miejsce papierosów jest w muzeum. Chcąc osiągnąć ten cel, dorośli palacze, którzy nie zrywają z nałogiem, powinni mieć dostęp do lepszych, mniej szkodliwych alternatyw dla papierosa. Niezależnie od tego, o jakiej kategorii takich produktów mówimy: czy będą to produkty doustne, jak snus czy saszetki nikotynowe, czy podgrzewany tytoń, czy też e-papierosy – każda z nich dla pełnoletniego palacza jest lepsza, niż dalsze palenie papierosów – mówi Michał Mierzejewski.

- W Szwecji przykładowo główną alternatywą są od lat doustne saszetki z tytoniem, z których korzysta około 14 proc. Szwedów. Szeroka dostępność do tych oraz innych alternatyw przyczyniła się do tego, że Szwecja ma dzisiaj najniższy odsetek palaczy papierosów w Europie: pali tam około 6 proc. społeczeństwa. Jeszcze w ubiegłych dekadach odsetek palaczy w Szwecji był zbliżony do polskiego, a dziś stanowi 1/5 odsetka palaczy w Polsce – wyjaśnia.

Pali blisko 29 proc. Polaków, czyli aż 8 mln osób. W naszym kraju palenie co roku przyczynia się do 80 tys. zgonów! Według Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. FDA) każdy wyrób nikotynowy jest szkodliwy i opatrzony ryzykiem zdrowotnym, jednak stopień tego ryzyka jest różny dla różnych wyrobów z nikotyną. Palenie tytoniu i wdychanie dymu papierosowego jest najbardziej szkodliwym i ryzykownym dla zdrowia sposobem przyjmowania nikotyny.

