Najwięcej pieniędzy na drogi

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, największą część zgłoszonych projektów stanowią inwestycje drogowe. To 41 proc. wszystkich wniosków sektora komunalnego, opiewających na 6,5 mld zł.

Samorządy chcą również inwestować w obiekty zbiorowej ochrony. Na budowę schronów i przygotowanie miejsc ukrycia złożono 58 wniosków o łącznej wartości 2,1 mld zł.

Pozostałe projekty dotyczą między innymi cyberbezpieczeństwa oraz zakupu pojazdów i innego taboru, który może być wykorzystywany do celów wojskowych lub cywilnych.

Pożyczka na 20 lat i zero procent odsetek

Dla samorządów ważne są nie tylko miliardy dostępne na inwestycje, ale również warunki finansowania. Pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności mają oprocentowanie wynoszące 0 proc., a ich spłatę można rozłożyć nawet na 20 lat.

To jednak nie wszystko. Samorządy spełniające określone kryteria dochodowe mogą liczyć na umorzenie do 20 proc. zobowiązania. Kolejne 20 proc. można uzyskać w przypadku inwestycji drogowych realizowanych na obszarze Tarczy Wschód.

W praktyce oznacza to, że w określonych przypadkach nawet 40 proc. wartości pożyczki może zostać umorzone. Takie warunki mogą być szczególnie atrakcyjne dla gmin i innych jednostek samorządowych, które muszą jednocześnie finansować wiele potrzebnych inwestycji.

Fundusz wart około 23 miliardy złotych

Nabór wniosków w części pożyczkowej Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności BGK rozpoczął na początku lipca. Cały fundusz ma wartość około 23 mld zł i jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na pożyczki przeznaczono 16 mld zł. Pozostałe około 7 mld zł ma trafić na inwestycje kapitałowe.

Za tę drugą część odpowiada spółka Chrobry, utworzona przy BGK. Jej zadaniem będzie wspieranie kapitałowe firm z sektora obronnego. Podpisania pierwszych umów dotyczących wejść kapitałowych do takich spółek oczekuje się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Fundusz ma więc wspierać nie tylko lokalne inwestycje, takie jak drogi czy schrony, lecz także rozwój przedsiębiorstw związanych z obronnością. Skala zainteresowania samorządów pokazuje, że potrzeby w tym zakresie są ogromne.

Anna Kozera: Jak wspierać samorządy w wyzwaniach inwestycyjnych?