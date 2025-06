Pełczyńska-Nałęcz ujawnia tarcia w rządzie Tuska. Co napisała na X?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, zaskoczyła opinię publiczną ostrym wpisem na X, w którym krytykuje działania rządu Donalda Tuska. Minister nie szczędziła gorzkich słów, ujawniając napiętą atmosferę wśród koalicjantów.

"Minęły dwa tygodnie i mam wrażenie, że jesteśmy w tym samym punkcie. Lekcja udzielona przez wyborców nie dotarła z siłą, z którą powinna była dotrzeć" – rozpoczęła swój wpis Pełczyńska-Nałęcz. Następnie przeszła do sedna, pisząc: "Teatr polityczny-ciągnąca się tygodniami rekonstrukcja, czy wzajemne zaganianie się do roboty - nie pomoże. Robota bez celu strategicznego zamienia się w bieganie z taczkami bez patrzenia co w tych taczkach wieziemy".

Minister sugeruje, że brak jasnej strategii prowadzi do chaosu i braku realnych efektów.

Kryzys demograficzny i niska innowacyjność. Pełczyńska-Nałęcz alarmuje o wyzwaniach dla Polski

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała na trzy kluczowe wyzwania, które jej zdaniem stoją przed Polską: kryzys demograficzny, niska wydajność pracy i zagrożenie wojną.

"Mamy 5-7 lat aby zapobiec scenariuszowi rozwojowego pustynnienia, w którym wszystko co przyszłościowe zostanie tylko w metropoliach" – alarmuje Pełczyńska-Nałęcz, podkreślając dramatyczny stan demografii. Minister ostrzega, że bez szybkich działań Polska może zmierzać ku depopulacji i nierównomiernemu rozwojowi.

Pełczyńska-Nałęcz krytykuje również niską innowacyjność polskiej gospodarki: "Jesteśmy na szarym końcu innowacyjności europejskiej. Na to nakładają się wysokie ceny energii". Minister ostro skrytykowała zwolenników węgla, nazywając ich argumenty "andronami" i przypominając o miliardach dopłat do wydobycia.

Wojna w Ukrainie to kolejne poważne wyzwanie. "Sąsiadujemy z imperium zła, które napadło na swojego sąsiada i grozi także nam. Musimy przekierować ogrom środki na zbrojenia" – podkreśla Pełczyńska-Nałęcz. Minister apeluje o uczciwą debatę o tym, skąd wziąć pieniądze na obronność.

Nowe technologie, wsparcie miast, budownictwo społeczne. Pełczyńska-Nałęcz przedstawia plan naprawy Polski

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie tylko diagnozuje problemy, ale i proponuje rozwiązania: postawienie na innowacje, wsparcie średnich miast i zmianę polityki mieszkaniowej.

"Postawić na nowe technologie w polskich firmach - to warunek konieczny krótszej i lepiej płatnej pracy. Czterodniowy tydzień pracy to przyszłość" – przekonuje minister. Pełczyńska-Nałęcz wzywa do "mariażu nauki z biznesem" i zachęca banki do finansowania rozwoju, np. poprzez podatek od nadmiarowych zysków. Minister widzi też potencjał w spółkach skarbu państwa, wskazując na korzyści z "antykuwetyzacji".

Ważnym elementem planu jest wsparcie 50 średnich miast. "Te miasta zapewnią okolicznym mieszkańcom dostęp do rozwoju i usług" – pisze minister. Jako przykład podaje aglomerację kalisko-ostrowską, dla której szybkie połączenie z większymi miastami jest kluczowe.

Pełczyńska-Nałęcz proponuje rewolucję w polityce mieszkaniowej: "Celem ma być dostępność mieszkań dla młodych, a nie czynienie z nich żyły złota dla najbogatszych". Minister chce skończyć z dopłatami do kredytów, postawić na budownictwo społeczne i wprowadzić podatek od trzeciego i kolejnych mieszkań.

To będzie mój najdłuższy post na X, ale sprawa jest poważna i w jednym zdaniu ująć się nie da.Minęły dwa tygodnie i mam wrażenie, że jesteśmy w tym samym punkcie. Lekcja udzielona przez wyborców nie dotarła z siłą, z którą powinna była dotrzeć. Teatr polityczny-ciągnąca się…— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) June 14, 2025

Pieniądze to nie wszystko Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.