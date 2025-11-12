Minister rolnictwa Stefan Krajewski w programie "Pieniądze to nie wszystko" będzie rozmawiać o kondycji, wyzwaniach i perspektywach polskiego rolnictwa.

Dyskusja na żywo z Hubertem Biskupskim zapewni wgląd w plany i priorytety ministra, odpowiadającego za kształtowanie polityki rolnej.

Program znany jest z unikalnego podejścia do ekonomii, łączącego dane z aspektami społecznymi i ludzkimi.

To szansa na dogłębne zrozumienie problemów rolnictwa i usłyszenie odpowiedzi na pytania widzów.

Podczas transmisji na żywo, prowadzący program, Hubert Biskupski, podejmie dialog ze Stefanem Krajewskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. W studiu, w otwartej i szczerej dyskusji, poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące polskiego rolnictwa, jego kondycji finansowej, wyzwań i perspektyw na przyszłość.

Program "Pieniądze to nie wszystko" od lat cieszy się uznaniem widzów dzięki swojemu unikalnemu podejściu do tematów ekonomicznych. Nie ogranicza się jedynie do suchych danych i analiz, ale stara się spojrzeć na pieniądze z szerszej perspektywy, uwzględniając aspekty społeczne, etyczne i ludzkie. W tym kontekście, obecność ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego jest szczególnie cenna, gdyż pozwoli na dogłębne zrozumienie problemów i możliwości, jakie stoją przed polskim rolnictwem.

Minister Stefan Krajewski – głos polskiego rolnictwa

Stefan Krajewski, jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest osobą odpowiedzialną za kształtowanie polityki rolnej w Polsce. Jego decyzje mają bezpośredni wpływ na życie milionów rolników i konsumentów. W programie "Pieniądze to nie wszystko" będzie miał okazję przedstawić swoje wizje, plany i priorytety, a także odpowiedzieć na pytania widzów i prowadzącego.

Program "Pieniądze to nie wszystko" słynie z odważnego i bezkompromisowego podejścia do tematów trudnych i kontrowersyjnych. Dlaczego warto oglądać program?

Aktualność: Program porusza bieżące i najważniejsze tematy związane z polskim rolnictwem.

Ekspercka wiedza: Obecność ministra Stefana Krajewskiego gwarantuje dostęp do informacji z pierwszej ręki.

Interakcja: Widzowie będą mieli możliwość zadawania pytań i komentowania na żywo.

Otwarta dyskusja: Format programu "Nie ma świętych krów" zapewnia szczerą i bezkompromisową rozmowę.

Transmisja na żywo programu "Pieniądze to nie wszystko" z udziałem ministra Stefana Krajewskiego odbędzie się w środę, 12 listopada, o godzinie 10:45. Program będzie można oglądać na:

se.pl

YouTube SE

Facebook SB

Nie przegap okazji, aby posłuchać opinii eksperta i dowiedzieć się więcej o przyszłości polskiego rolnictwa! Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami i weź udział w dyskusji na temat pieniędzy i ich roli w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Zapraszamy!

