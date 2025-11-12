Minister rolnictwa w PTNW. "Nie ma świętych krów"

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-12 5:47

Czy pieniądze naprawdę są najważniejsze? W świecie, gdzie ekonomia zdaje się dyktować warunki w każdej dziedzinie życia, warto zadać to pytanie na głos. Zwłaszcza w kontekście tak istotnej branży, jak rolnictwo, które bezpośrednio wpływa na nasze codzienne życie i przyszłość. Już w środę, 12 listopada, o godzinie 10:45, program "Pieniądze to nie wszystko" na antenie se.pl, YouTube SE oraz Facebooku SB podejmie ten temat w rozmowie z wyjątkowym gościem - ministrem rolnictwa.

Hubert Biskupski w okularach, siedzący przy stole w studiu telewizyjnym, z cyfrowym tłem. Obok niego, w okręgu, portret Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa. Obaj panowie w garniturach i krawatach. O programie Pieniądze to nie wszystko oraz dyskusji z ministrem rolnictwa przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Autor: gov.pl; Dąbrowski Paweł / Super Express Hubert Biskupski w okularach, siedzący przy stole w studiu telewizyjnym, z cyfrowym tłem. Obok niego, w okręgu, portret Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa. Obaj panowie w garniturach i krawatach. O programie "Pieniądze to nie wszystko" oraz dyskusji z ministrem rolnictwa przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Minister rolnictwa Stefan Krajewski w programie "Pieniądze to nie wszystko" będzie rozmawiać o kondycji, wyzwaniach i perspektywach polskiego rolnictwa.
  • Dyskusja na żywo z Hubertem Biskupskim zapewni wgląd w plany i priorytety ministra, odpowiadającego za kształtowanie polityki rolnej.
  • Program znany jest z unikalnego podejścia do ekonomii, łączącego dane z aspektami społecznymi i ludzkimi.
  • To szansa na dogłębne zrozumienie problemów rolnictwa i usłyszenie odpowiedzi na pytania widzów.

Podczas transmisji na żywo, prowadzący program, Hubert Biskupski, podejmie dialog ze Stefanem Krajewskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. W studiu, w otwartej i szczerej dyskusji, poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące polskiego rolnictwa, jego kondycji finansowej, wyzwań i perspektyw na przyszłość.

Program "Pieniądze to nie wszystko" od lat cieszy się uznaniem widzów dzięki swojemu unikalnemu podejściu do tematów ekonomicznych. Nie ogranicza się jedynie do suchych danych i analiz, ale stara się spojrzeć na pieniądze z szerszej perspektywy, uwzględniając aspekty społeczne, etyczne i ludzkie. W tym kontekście, obecność ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego jest szczególnie cenna, gdyż pozwoli na dogłębne zrozumienie problemów i możliwości, jakie stoją przed polskim rolnictwem.

Minister Stefan Krajewski – głos polskiego rolnictwa

Stefan Krajewski, jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, jest osobą odpowiedzialną za kształtowanie polityki rolnej w Polsce. Jego decyzje mają bezpośredni wpływ na życie milionów rolników i konsumentów. W programie "Pieniądze to nie wszystko" będzie miał okazję przedstawić swoje wizje, plany i priorytety, a także odpowiedzieć na pytania widzów i prowadzącego.

Program "Pieniądze to nie wszystko" słynie z odważnego i bezkompromisowego podejścia do tematów trudnych i kontrowersyjnych. Dlaczego warto oglądać program?

  • Aktualność: Program porusza bieżące i najważniejsze tematy związane z polskim rolnictwem.
  • Ekspercka wiedza: Obecność ministra Stefana Krajewskiego gwarantuje dostęp do informacji z pierwszej ręki.
  • Interakcja: Widzowie będą mieli możliwość zadawania pytań i komentowania na żywo.
  • Otwarta dyskusja: Format programu "Nie ma świętych krów" zapewnia szczerą i bezkompromisową rozmowę.

Transmisja na żywo programu "Pieniądze to nie wszystko" z udziałem ministra Stefana Krajewskiego odbędzie się w środę, 12 listopada, o godzinie 10:45. Program będzie można oglądać na:

  • se.pl
  • YouTube SE
  • Facebook SB

Nie przegap okazji, aby posłuchać opinii eksperta i dowiedzieć się więcej o przyszłości polskiego rolnictwa! Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami i weź udział w dyskusji na temat pieniędzy i ich roli w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Zapraszamy!

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
Przeczytaj także:
Tak KRUS chce podwyższyć emerytury rolników. Wywiad z prezesem KRUS Dariuszem R…
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MINISTER ROLNICTWA