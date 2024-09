Zmiany w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii. Będzie drożej dla wszystkich! Od kiedy?

Reforma podatków, jak podaje serwis Bankier.pl, obejmie m.in. produkty higieczne dla kobiet. VAT będzie obniżony z 23 proc do 5 proc. np. w przypadku kubeczków menstruacyjnych. To oznacza, że będą objętę taką samą stawką podatku jak podpaski czy tampony.

Nie zdrożeją również wyroby medyczne. Ministerstwo Finansów chce bezterminowo objąć 8 proc. VAT wyroby medyczne - stawka taka obowiązuje tylko do 27 maja 2025 r.

"Ministerstwo Finansów podkreśla, że wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na podstawie poprzednich przepisów o wyrobach medycznych mogą jeszcze być użytkowane i mogą być przedmiotem obrotu, nie ma zatem uzasadnienia, aby były opodatkowane stawką wyższą VAT niż analogiczne produkty dopuszczone do obrotu na podstawie nowej ustawy" - informuje portal.

Zmiany stawek VAT dotkną również tzw. marihuanę leczniczą - czyli produkty konopne. Tu stawka VAT zostanie podniesiona z 8 do 23 proc.

"Ministerstwo Finansów uzasadnia, że obecnie konopie siewne (w tym susz) są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8 proc., przy czym brakuje uzasadnienia do stosowania w odniesieniu do tego typu towarów preferencji w VAT, zasadnym jest podwyższenie stawki tego podatku dla dostawy takich towarów do 23 proc." - informuje Bankier.pl i przypomina jednocześnie, że "w Polsce legalne są wyłącznie produkty konopne, w których stężenie THC jest niższe niż 0,3 proc. Posiadanie konopi o wyższym stężeniu może grozić karą nawet 10 lat pozbawienia wolności".

W projektowanych zmianach przepisów przewidziano także podwyższenie stawki VAT z 8 proc. do 23 proc. dla zwierząt żywych np.: koni, osłów, mułów i osłomułów (tzw. żywych koniowatych).

Projektowane zmiany w stawkach VAT:

objęcie 0 proc. stawką VAT statków ratowniczych i łodzi ratunkowych, które są wykorzystywane na morzu, a nie są statkami i łodziami pełnomorskimi,

utrzymanie stosowania stawki VAT 8 proc. dla wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych,

likwidację stawki obniżonej VAT dla tzw. żywych koniowatych (konie, osły, muły i osłomuły),

objęcie podstawową stawką podatku VAT dostawy wyrobów z konopi siewnej – do palenia lub do wdychania bez spalania,

obniżenie stawki VAT na dostawy kubeczków menstruacyjnych z 23 proc. do 5 proc.

doprecyzowanie brzmienia definicji "nawozy i środki ochrony roślin".

