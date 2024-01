Spis treści

Emerytura rolnicza z KRUS

Podstawowym warunkiem ubiegania się o świadczenie z KRUS jest prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz możliwość udokumentowania opłacania składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., zalicza się okresy:

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Ile wynosi emerytura rolnicza?

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości opłaconych składek. Rolniczą emeryturę KRUS wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek. Im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Od 1 marca 2023 do końca lutego 2024 rolnik – emeryt otrzymuje świadczenie nie mniejsze niż najniższa emerytura wypłacana z ZUS czyli 1.588,44 zł brutto. Emerytury powszechne i emerytury rolnicze są jednakowo waloryzowane, a emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, jest równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS i wynosi 1.429,60 zł.

Z założeń rządowych wynika, że od 1 marca 2024 roku emerytury i renty będą waloryzowane co najmniej o 12,3 proc. Najniższa emerytura wzrośnie z 1588,44 zł brutto (1445 zł na rękę), do 1783 zł brutto (1623 zł na rękę).

Łączenie świadczeń z ZUS i KRUS

Prawo do dwóch emerytur, czyli emerytury zarówno z KRUS jaki i ZUS może uzyskać osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; jeżeli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz spełni warunki do emerytury z ZUS. Każda z instytucji wypłaca świadczenie niezależnie od siebie.

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, aby można było ubiegać się o wypłatę emerytury z ZUS-u i KRUS-u jednocześnie, jest więc posiadanie odpowiednich okresów składkowych zarówno w ZUS-ie, jak i KRUS-ie. Pamiętaj, że brak chociażby jednego okresu składkowego skutecznie uniemożliwi przyznanie emerytury. Wniosek o wypłatę emerytury z KRUS-u może być złożony tylko wtedy, gdy ubiegający się o to świadczenie był ubezpieczony w KRUS-ie przez co najmniej 25 lat (w innym wypadku, wnioski są automatycznie odrzucane). Wybór pomiędzy emeryturą z ZUS a KRUS Zbieg prawa do emerytury z KRUS-u i ZUS-u powoduje konieczność podjęcia decyzji, skąd wypłacane będzie świadczenie. Oczywiście nie dotyczy sytuacji, gdy mamy prawo do dwóch emerytur jednocześnie. Ubezpieczony ma pełne prawo wybrać tę emeryturę, która będzie mu najbardziej odpowiadała. W każdym wypadku należy jednak spełniać przesłanki ustawowe do otrzymania emerytury – osiągnąć odpowiedni wiek i udowodnić posiadanie odpowiednich okresów składkowych.

Zwiększenie rolne przypada osobom, którym przysługuje prawo do emerytury z ZUS, czyli osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dodatek może otrzymać osoba. która w okresie ubezpieczenia odprowadzała przez wybrany okres składkę na poczet KRUS. Przysługuje on osobom, które ubiegają się o emeryturę, gdzie liczba lat składkowych na ubezpieczenie w KRUS była u nich mniejsza niż 25 lat (tym samym nie uzyskały one prawa do emerytury rolniczej). Może go otrzymać osoba, które w danym okresie płaciła składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Fundusz Emerytalny Rolników bądź ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Trzeba zaznaczyć, że nie można uzupełnić stażu pracy o okresy, w których pracowano na gospodarstwie rolnym, ale nie opłacano składek.

Aby otrzymać dodatek rolny należy złożyć wniosek do ZUS o zwiększenie rolne oraz zaświadczenie potwierdzające odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia rolniczego w KRUS. Decyzję o prawie do wypłaty dodatkowych środków wydaje ZUS.

Kwota zależy od indywidualnego przypadku, jednak według przepisów - każdy rok pracy na roli przy odprowadzaniu składek daje nam prawo do doliczenia 1 proc. emerytury podstawowej ( obecnie 1.429,60 zł)

Ważne!

Do dodatku rolnego do emerytury ZUS nie mają prawa osoby, które podejmowały jedynie prace sezonowe czy dorywcze w danym gospodarstwie. Dodatek nie będzie przysługiwał również wówczas, gdy dana osoba mieszkała poza gospodarstwem przez sporą część roku. Oznacza to, że o dodatek rolny do emerytury z ZUS mogą się ubiegać jedynie ci, którzy pracowali na rzecz gospodarstwa rolnego, będąc jednocześnie jego domownikiem.

