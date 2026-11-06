Kupiłem kamizelkę odblaskową. Teraz dowiedziałem się, że to bubel

Wraz z nadejściem jesieni i krótszych dni, widoczność na drodze staje się kluczowa dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę odzież ostrzegawczą i odkryła, że aż 3 na 10 zbadanych produktów ma poważne wady.

Czy Twoja kamizelka na pewno Cię chroni? Sprawdź, jakich oznaczeń szukać, by nie narazić się na niebezpieczeństwo.

UOKiK ostrzega: co trzecia kamizelka może być wadliwa

Zakładasz jaskrawą kamizelkę i myślisz, że kierowcy widzą Cię z daleka? To może być złudne poczucie bezpieczeństwa. Właśnie wpadłem w pułapkę, bo okazało się, że kamizelka, którą kupiłem, jest nic niewarta.

Najnowszy raport Inspekcji Handlowej to zimny prysznic dla wszystkich, którzy dbają o swoją widoczność na drodze. Inspektorzy prześwietlili 10 modeli odzieży ostrzegawczej, popularnej wśród rowerzystów czy pieszych. Wyniki są alarmujące - nieprawidłowości wykryto aż w trzech produktach, w tym w dwóch kamizelkach i jednej kurtce. To oznacza, że niemal co trzeci tego typu produkt na rynku może nie spełniać podstawowych norm bezpieczeństwa.

Te kamizelki są bublem

Problem jest znacznie poważniejszy niż tylko „jaskrawy kolor”. Badania laboratoryjne zweryfikowały kluczowe parametry techniczne, od których zależy nasze życie. Sprawdzano zarówno właściwości fluorescencyjne materiału, które zapewniają widoczność w dzień, jak i zdolność pasów odblaskowych do odbijania światła w nocy. Okazało się, że niektóre produkty, choć wyglądają poprawnie, w rzeczywistości nie działają tak, jak powinny.

Te kamizelki i kurtki ostrzegawcze zostały zakwestionowane przez UOKiK

kamizelka ostrzegawcza Bottari - wyrób nie spełnia wymagań w zakresie: barwy materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne,

- wyrób nie spełnia wymagań w zakresie: barwy materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne, kamizelka ostrzegawcza ALTUS-2 - wyrób nie spełnia wymagań w zakresie: współczynnika luminacji materiału tła w stanie nowym; barwy materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne; współczynnika luminacji materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne; współczynnika odblasku materiału w wykonaniu wyodrębnionym w stanie nowym,

- wyrób nie spełnia wymagań w zakresie: współczynnika luminacji materiału tła w stanie nowym; barwy materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne; współczynnika luminacji materiału tła po badaniu odporności na promieniowanie świetlne; współczynnika odblasku materiału w wykonaniu wyodrębnionym w stanie nowym, kurtka ostrzegawcza Parka M-PRO - wyrób nie spełnia wymagań w zakresie: współczynnika odblasku materiału w wykonaniu wyodrębnionym w stanie nowym.

Jak upewnić się, że kupujesz dobry produkt?

Zapewne wielu klientów, tak jak ja, przy zakupie kieruje się wyłącznie ceną i kolorem. To duży błąd. Pierwszym i najważniejszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest znak CE. To nie jest zwykła naklejka - to deklaracja producenta, że produkt został wykonany zgodnie z surowymi normami Unii Europejskiej i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Brak tego oznaczenia to poważny sygnał ostrzegawczy, że mamy do czynienia z produktem niewiadomego pochodzenia, którego nikt nie kontrolował.

Drugą rzeczą jest dołączona do produktu instrukcja. Musi być napisana w języku polskim i zawierać podstawowe informacje o sposobie użytkowania, konserwacji i przechowywania odzieży. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ niewłaściwe pranie, na przykład w zbyt wysokiej temperaturze lub z użyciem silnych detergentów, może bezpowrotnie zniszczyć właściwości odblaskowe materiału. Kamizelka po kilku praniach może stać się bezużyteczna, choć wizualnie nadal będzie wyglądać dobrze. Brak instrukcji świadczy o tym, że producent nie dba o trwałość i skuteczność swojego produktu.

Obowiązkowe kamizelki odblaskowe

W Polsce kamizelka odblaskowa nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu osobowego i kierowca nie musi jej miec założonej. Ale...

Można jednak otrzymać mandat w wysokości 100 zł jeśli dojdzie do awarii lub wypadku i kierowca opuści pojazd po zmroku poza obszarem zabudowanym, staje się on pieszym. A w myśl art. 11 pkt 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po drodze po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Twój szybki test w sklepie

Niestety czeka mnie kolejna wycieczka do sklepu i zakup kamizelki odblaskowej, która spełnia swoją rolę. Zamiast sięgać po pierwszy z brzegu tani produkt, wiem, że trzeba go odwrócić i sprawdzić metkę. To zaledwie kilkanaście sekund, które mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza w trudnych, jesienno-zimowych warunkach.

Po tragicznych atakach przyszły wielkie zmiany. Ratownicy dostali specjalne kamizelki