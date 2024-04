Na Poczcie Polskiej znikają miejsca pracy! Co się dzieje?

Poczta Polska skurczy się o kilka tysięcy pracowników?

Sebastian Mikosz został nowym prezesem Poczty Polskiej. Spółkę czekają zmiany. Co istotne, jak informują związkowcy, w ramach zmian przewidziane są redukcje zatrudnienia. Wolny Związek Pracowników Poczty Polskiej wyliczył, że pracę może stracić ponad 5 tysięcy osób i w ciągu roku grupa do zwolnienia może się powiększać. "Redukując tylko tę ilość etatów w kluczowych dla Poczty Polskiej S.A. obszarach jej funkcjonowania wpłynie to tylko i wyłącznie na jeszcze większe problemy, niż ostatnio prawie każdego dnia możemy przeczytać w mediach" - alarmują związkowcy.

Przedstawiciele poczty informują, że jedynym przyjętym aktualnie dokumentem w zakresie poziomu zatrudnienia jest plan rzeczowo-finansowy, czyli budżet. A docelowa liczba redukowanych etatów odnosi się do naturalnej fluktuacji, czyli "niezatrudniania na stanowiska, które pozostają nieobsadzone po m. in. przejściu pracowników na emeryturę". W komunikacie przesłanym przez Pocztę Polską czytamy: "W ramach dostosowania profilu działalności do spadających wolumenów listów, Spółka nie odtwarza stanowisk nieobsadzonych po naturalnym wygaśnięciu stosunku pracy. Proces ten jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem pracy. Nie kwalifikuje się przy tym jako zwolnienia grupowe. Co należy podkreślić, proces ten nie jest jednorazowy, lecz rozłożony w czasie. Z uwagi na swój charakter, pracownicy np. przechodzący na emeryturę rozstaja się z Firmą zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem, co pozwala uprzednio zorganizować pracę w nowych okolicznościach. Co istotne, w uzasadnionych przypadkach nadal istnieje możliwość zatrudniania pracowników".

Związkowcy stanowczo się temu sprzeciwiają i zapowiadają akcję protestacyjną. Dziennik informuje, że związkowcy zaplanowali protest na wtorek 2 kwietnia 2024 roku, tuż po Wielkanocy. W Kielcach ma odbyć się pikieta przed budynkiem Poczty Głównej. Ma być to ostrzeżenie dla władz spółki. Jeśli protesty nie zakończą się sukcesem, to niewykluczone jest zaostrzenie akcji protestacyjnej.

Krzysztof Kapis