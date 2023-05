Najnowsza waloryzacja emerytur. Ekstra 700 złotych dla seniorów! Kto tyle zyska?

Stać nas na podwyżkę 500 plus? Inflacja dobije Polaków, a kredyty będą drogie

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze oficjalne dane dotyczące inflacji. Okazuje się, że inflacja w Polsce w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7 proc. A to bardzo ważny parametr pokazujący nie tylko skalę drożyzny, ale i służący do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Zatem sprawdziliśmy, o ile mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne przy inflacji na poziomie 14,7 proc. Biorąc pod uwagę jeszcze skalę wzrostu płac w pierwszym kwartale tego roku, to można wyliczyć wskaźnik waloryzacji na poziomie 17,56 proc. Zatem, w takiej sytuacji można już wyliczyć, o ile dokładnie może wzrosnąć emerytura przy waloryzacji na poziomie 17,56 proc.. Pełną rozpiskę znajdziesz w GALERII.

A oto tylko przykładowe nasze wyliczenia - więcej w GALERII. Na przykład emeryt pobierający najniższe świadczenie, po waloryzacji może liczyć na 1867 zł. To znaczy, że zyska 279 zł! Seniorzy pobierający emeryturę w wysokości np. 2700 zł, po waloryzacji na ich konto wpłynie 3174 zł - czyli zysk w wysokości 474 zł. Emeryci pobierający świadczenia rzędu 4000 zł lub 5000 zł rozbiją bank! Po waloryzacji mogą liczyć na zysk sięgający ponad 700 zł. Waloryzacja emerytur to wyjątkowo dobra wiadomość dla wszystkich seniorów, którzy odczuwają rosnące ceny w sklepach i w aptekach.

