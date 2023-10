Najpierw zboże i cukier z Ukrainy. Teraz kolejny produkt zaleje polski rynek?

Ziemniaki "kością niezgody"?

"Mamy świadomość tego, że sytuacja na Ukrainie jest trudna. Natomiast warto podkreślić, że tranzyt chociażby przez Polskę jest rekordowy, jeśli chodzi o zboże z Ukrainy" - zaznaczył Ciecióra.

"Natomiast my mamy problem z kolejnymi produktami spożywczymi, które w nadmiarowym stopniu wchodzą na nasz rynek. Teraz chociażby pojawia się problem z ziemniakiem, który pojawia się naszym rynku, a który jest ściągany z Ukrainy. Mamy ogromne obawy odnośnie tego, czy to nie będą kolejne symptomy destabilizacji naszego rynku" - dodał polski wiceminister.

Jak już informowaliśmy, również ukraiński cukier zalewa rynek UE. Według prognoz na przyszły rok unijny import ukraińskiego cukru może wynieść 800 tys. ton. Od października 2022 do sierpnia 2023 roku było to 390 tys. ton. To może oznaczać destabilizację rynku jak w przypadku zboża, nieopłacalność produkcji i w efekcie likwidację miejsc pracy w tym sektorze.

Ukraina chce więcej żywności eksportować

Ukraina we wrześniu br. wyeksportowała 3,6 mln ton produkcji rolnej, głównie przez porty na Dunaju, ale nie jest to wystarczające, bo sektor rolniczy potrzebuje eksportu na poziomie 6 mln ton miesięcznie - powiedział minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski na spotkaniu z ministrami z UE.

"Powinniśmy eksportować około 6 mln ton miesięcznie, by utrzymać nasze rolnictwo jako kluczową gałąź gospodarki" - powiedział Solski podczas posiedzenia rady ds. rolnictwa (która zrzesza ministrów z krajów UE) w Luksemburgu 23 października. Agencja Interfax-Ukraina opublikowała we wtorek komunikat z jego wystąpienia. Minister poinformował, że ogółem we wrześniu br. eksport produkcji rolnej sięgnął 3,6 mln ton, i podkreślił, że nie wystarcza to do wywiezienia całej produkcji przeznaczonej na eksport. Do osiągnięcia wskaźnika 6 mln ton niezbędne jest "przywrócenie pełnowartościowej pracy portów głębokowodnych w aglomeracji Odessy" - ocenił.

"Nasza produkcja eksportowana jest teraz głównie przez Dunaj, poprzez Rumunię. Jesteśmy szczerze wdzięczni kolegom rumuńskim na zrozumienie, wsparcie i współpracę" - mówił Solski. Według podanych przez niego liczb przez porty na Dunaju wysłano 2,4 mln ton produkcji rolnej w sierpniu br. i nieco mniej - 2,3 mln ton - we wrześniu br.

Przez Morze Czarne, poprzez tzw. korytarz humanitarny, działający od sierpnia br., do tej pory zdołano wysłać około 700 tys. ton zboża, głównie do krajów europejskich i afrykańskich - poinformował minister. Od czasu uruchomienia korytarza wpłynęło tą trasą do portów ukraińskich 38 statków, a wypłynęło ponad 30, z tym że nie wszystkie z nich przewoziły zboże - wyjaśnił.

