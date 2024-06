QUIZ PRL. Obrzydliwe smaki dzieciństwa w PRL. Co jadły przedszkolaki i dlaczego to nienawidziły?

Tarcza antyinflacyjna, która od 2022 roku chroniła Polaków przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej, przestanie działać w pełnym zakresie już 30 czerwca 2024 roku. Co dalej? Rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej bon energetyczny jako formę rekompensaty dla części odbiorców.

Ustawa o bonie energetycznym została uchwalona przez Sejm 23 maja 2024 r. i czeka na podpis Prezydenta. Zakłada ona jednorazowe wsparcie finansowe w postaci bonu dla około 3,5 mln gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Główne założenia ustawy o bonie energetycznym

Bon energetyczny: Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne dla uprawnionych gospodarstw domowych.

Uprawnieni: O pomoc będą mogli ubiegać się m.in. ci, których dochód na osobę w 2023 r. nie przekroczył 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł w wieloosobowym.

Kwota bonu: Wysokość bonu uzależniona będzie od liczby osób w gospodarstwie domowym i sposobu ogrzewania. Maksymalny bon wyniesie 1350 zł.

Termin wniosków: O bon będzie można ubiegać się od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. drogą elektroniczną lub w gminie.

Zwiększenie maksymalnej ceny energii: Ustawa przewiduje również podniesienie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z 412 zł do 500 zł za MWh.

Kluczowe terminy bonu energetycznego

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Gminy będą miały 60 dni na rozpatrzenie wniosków. W większości przypadków wypłata bonu nastąpi jeszcze w tym roku, jednak w niektórych sytuacjach może zostać przeniesiona na początek 2025 roku.

Dla kogo bon — dopłata do prądu

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, bon energetyczny będzie skierowany do zróżnicowanych grup odbiorców, którzy z różnych powodów mają problemy z pokrywaniem kosztów rachunków za energię. Wśród uprawnionych do bonu znajdą się m.in.:

Emeryci o niskich świadczeniach:

- Świadczenie poniżej minimalnej emerytury

- Świadczenie równe minimalnej emeryturze

Osoby korzystające z pomocy społecznej

Ustawa ma na celu złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii dla osób o najniższych dochodach. Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc w pokryciu kosztów rachunków za energię elektryczną.

Obowiązywać będą dwa progi dochodowe:

do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wartość bonu energetycznego będzie wahać się od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, dochodu i rodzaju ogrzewania.

Wysokość bonu energetycznego

Bon energetyczny to zróżnicowane kwoty dla różnych grup gospodarstw domowych. Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada podział gospodarstw domowych na cztery grupy, dla których przewidziano różne kwoty bonu w zależność od liczby osób w gospodarstwie domowym:

bon 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,

bon 400 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych,

bon 500 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych,

bon 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Bon energetyczny będzie więc przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Przykład 1.

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 1-osobowego zostało przekroczone o 25 zł (dochód osoby wynosi 2525 zł). Wtedy osoba ta dostanie bon w wysokości 275 zł (300 zł minus 25 zł).

Przykład 2.

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 5-osobowego zostało przekroczone o 80 zł (dochód wynosi 1780 zł na osobę). Wtedy gospodarstwo to dostanie bon w wysokości 420 zł (500 zł minus 80 zł).

Przykład 3.

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa 8-osobwego zostało przekroczone o 50 zł (dochód na osobę wynosi 1750 zł). Wtedy gospodarstwo to dostanie bon w wysokości 550 zł (600 zł minus 50 zł).

Kto dostanie nawet 1200 zł?

Gospodarstwa, które do ogrzewania używają energii elektrycznej (jest tylko 5 proc. takich gospodarstw) otrzymają bon dwukrotnie wyższy (od 600 zł do 1200 zł). Wynika to z tego, że wykorzystywanie do ogrzewania źródeł zasilanych energią elektryczną sprawia, że rachunki za prąd są najwyższe.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek dotyczący bonu energetycznego trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa. Termin złożenia wniosku to okres od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o bon energetyczny powinien zawierać:

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe),

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy: informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji jego dochodów,

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego,

w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego: dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

jeżeli wnioskodawca chce dostać bon energetyczny na rachunek bankowy, potrzebny będzie numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela,

oświadczenie o tym, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne z prawdą.

Kiedy wypłata bonów?

Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni, a wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią lub zimą 2024 r. W niektórych sytuacjach rząd może przesunąć wypłaty bonów na początek 2025 roku.

Uwaga! Jeżeli bon zostanie przyznany w nieprawidłowo ustalonej wysokości lub się komuś nie należy, kwota nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.