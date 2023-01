Nawet 36 tys. zł darowizny w rodzinie. Fiskus nie musi być powiadomiony

Kwota wolna od darowizny i spadku w górę

Podatek od spadków i darowizn płacą ich nabywcy. Jednak są kwoty wolne od podatku. Chodzi o darowizny i spadki, od których nabywca nie musi płacić podatku ani spełniać innych warunków, w tym zgłaszać ich fiskusowi. Obecnie obowiązują trzy kwoty wolne i ich wysokość zależy od tego, do której z trzech grup należy nabywca darowizny lub spadku: I grupa z kwotą 10 434 zł zł dotycząca m.in. dzieci, małżonka i rodziców, II grupa z kwotą 7 878 zł zł dotycząca m.in. dzieci brata lub siostry, ciotki, wujka i III z kwotą 5 308 zł zł dotycząca osób niespokrewnionych. Ale niebawem kwoty te mogą zostać znacznie podwyższone odpowiednio do 36 120 zł, 27 090 zł i 18 060 zł. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Opracowała go komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji, na której czele stoją politycy PiS. Zatem są ogromne szanse na to, że zmiany wejdą w życie. Ale uwaga, projekt nie zmienia zupełnego zwolnienia z podatku darowizn dla członków najbliższej rodziny. Można nie płacić podatku niezależnie od wartości spadku czy wysokości darowizny, jeśli pieniądze wpłyną na konto bankowe lub SKOK i powiadomimy o tym fakcie skarbówkę w ciągu 6 miesięcy od tego faktu. Zatem warto trzymać się tych warunków i terminów.

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM